最新デザインの Y2K 00SS DIESEL ラムレザージャケット レザージャケット

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着丈:61.5cm

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肩幅:43cm

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身幅:49.5cm

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袖丈:66.5cm

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【備考】

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商品の情報 商品のサイズ S ブランド ディーゼル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【寸法】着丈:61.5cm肩幅:43cm身幅:49.5cm袖丈:66.5cm【備考】他の人と被りたくないDiesel好きの方これは絶対被らないです。古着のため一点ものとなります。神経節な方は御遠慮下さい。y2k RAFSIMONS jeanpaulgaultier W< martinmargiela maisonmargiela hyoma archive アーカイブcarolchistianalexandermcqueencommedesgarconsyohjiyamamoto johngaliano DIESEL helmutlang kapital hystericglamour numbernine ナンバーナインundercover アンダーカバー アレキサンダーワン dolceandgabbana ドルガバarcteryx アークテリクス oakley オークリー70s 80s 90s 00s

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