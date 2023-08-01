最新デザインの Y2K 00SS DIESEL ラムレザージャケット レザージャケット

【寸法】
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着丈:61.5cm
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肩幅:43cm
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身幅:49.5cm
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袖丈:66.5cm
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【備考】
【米国製】Schott レザーダウンジャケット 革ジャン ライダース M 黒
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商品の情報
|商品のサイズ
|S
|ブランド
|ディーゼル
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
US古着【スエード 民族ネイティブ 中綿 レザージャケット】革ジャン メンズXL
misbhv ボア ライダース
【寸法】着丈:61.5cm肩幅:43cm身幅:49.5cm袖丈:66.5cm【備考】他の人と被りたくないDiesel好きの方これは絶対被らないです。古着のため一点ものとなります。神経節な方は御遠慮下さい。y2k RAFSIMONS jeanpaulgaultier W< martinmargiela maisonmargiela hyoma archive アーカイブcarolchistianalexandermcqueencommedesgarconsyohjiyamamoto johngaliano DIESEL helmutlang kapital hystericglamour numbernine ナンバーナインundercover アンダーカバー アレキサンダーワン dolceandgabbana ドルガバarcteryx アークテリクス oakley オークリー70s 80s 90s 00s
商品の情報
|商品のサイズ
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|ディーゼル
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし