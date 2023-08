フォロー割実施中

HUF HUDSON CAMO WORK JACKET 新品未使用

Lafayette

ラファイエット

LFYT

エルエフワイティー

Lafayetteのミリタリージャケット

not for sale

フードは収納可能

黄土色

右胸元にと袖にうっすら汚れ、内側の裾にデニムの色移りがあります。写真9.10枚目でご確認、ご了承の上、ご購入下さい(^人^)

サイズ L

(以下、単位は㎝)

肩幅49.5

袖丈65

着丈73

身幅61

※素人採寸です。誤差ご容赦ください(*_*)

【発送】

小さく折りたたんでの発送となります

たたみジワがつくことがございます

*USED商品

USED商品であることご理解願います。

また、タグ付き未使用のものでも自宅保管となります。

神経質な方、新品同様のクオリティをお求めの方はご購入をご遠慮ください。

*実物の色味に近い写真撮影を心がけておりますが

光の当たり具合などで実物と多少異なる場合がございます

*匿名発送のメルカリ便での発送を予定しております♪

発送方法は随時変更いたしますことご了承下さい

【らくらくメルカリ便⇄ゆうゆうメルカリ便】

匿名、送料無料に変わりはありません(*˘︶˘*)

*しばらくは出品しておりますが、

いいね!やコメントをいただいていても、

予告なく削除することもございます。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ラファイエット 商品の状態 やや傷や汚れあり

フォロー割実施中よろしければフォローお願いします(╹◡╹)♡**************こちらもぜひご覧ください♪#greenコレクション**************☆☆こちらの商品は、即購入OKです!☆☆LafayetteラファイエットLFYTエルエフワイティーLafayetteのミリタリージャケット フードは収納可能黄土色右胸元にと袖にうっすら汚れ、内側の裾にデニムの色移りがあります。写真9.10枚目でご確認、ご了承の上、ご購入下さい(^人^)サイズ L(以下、単位は㎝)肩幅49.5袖丈65着丈73身幅61※素人採寸です。誤差ご容赦ください(*_*)【発送】小さく折りたたんでの発送となりますたたみジワがつくことがございます*USED商品USED商品であることご理解願います。また、タグ付き未使用のものでも自宅保管となります。神経質な方、新品同様のクオリティをお求めの方はご購入をご遠慮ください。*実物の色味に近い写真撮影を心がけておりますが光の当たり具合などで実物と多少異なる場合がございます*匿名発送のメルカリ便での発送を予定しております♪発送方法は随時変更いたしますことご了承下さい【らくらくメルカリ便⇄ゆうゆうメルカリ便】匿名、送料無料に変わりはありません(*˘︶˘*)*しばらくは出品しておりますが、いいね!やコメントをいただいていても、予告なく削除することもございます。【フォロー割引き実施中】フォローしていただけましたら、購入前にその旨コメントでお知らせ下さい♡購入後のお値引きはできかねます。ご質問等、お気軽にコメントください(*´꒳`*)最後までご覧いただき、ありがとうございました(*^^*)#送料無料#古着#古着女子#usedP@080907 104

