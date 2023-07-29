【人気商品】 STÜSSY NIKE HUARACHE LE DARK OLIVE 28cm スニーカー

カリフォルニア発の人気ストリートブランド「Stüssy（ステューシー）」と「Nike（ナイキ）」によるコラボスニーカー Air Huarache LE（エア ハラチ LE）が、海外2021年2月12日／2月18日に復刻発売。
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今やリリースの度に大きな話題を生む名タッグとなったステューシーとナイキ。そして今回新たに登場するのは、そんな名タッグが非公式ながら初コラボレーションし、2000年にイギリス ロンドンのStussy旗艦店で限定リリースされた「Air Huarache LE」の復刻モデル。
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NIKE BLAZER LOW / SACAI / KAWS カウズ×サカイ
Stüssy × Nike Air Huarache Le Dark Olive 28cm
Supreme Nike SB Blazer Mid
サイズ：28cm US 10
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カラー: Dark Olive/Varsity Maze-White-Pale Iovry
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スタイルコード: DD1381-300
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発売予定日: 2021年2月13日
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状態：新品、未使用品、タグ付き
ナイキ✖️オフホワイトダンク
購入先：Stussy.jp オンライン購入品
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ナイキ
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ステューシー
早い者勝ち！トラヴィススコット×ジョーダン Olive
エアハラチ
ジュゼッペ ザノッティー 本革 ダブルファスナー 希少品 高級ブランド 極美品
商品の情報
|商品のサイズ
|28cm
|ブランド
|ナイキ
|商品の状態
|新品、未使用
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カリフォルニア発の人気ストリートブランド「Stüssy（ステューシー）」と「Nike（ナイキ）」によるコラボスニーカー Air Huarache LE（エア ハラチ LE）が、海外2021年2月12日／2月18日に復刻発売。今やリリースの度に大きな話題を生む名タッグとなったステューシーとナイキ。そして今回新たに登場するのは、そんな名タッグが非公式ながら初コラボレーションし、2000年にイギリス ロンドンのStussy旗艦店で限定リリースされた「Air Huarache LE」の復刻モデル。Stüssy × Nike Air Huarache Le Dark Olive 28cmサイズ：28cm US 10カラー: Dark Olive/Varsity Maze-White-Pale Iovryスタイルコード: DD1381-300販売価格: 13,000円+tax発売予定日: 2021年2月13日状態：新品、未使用品、タグ付き購入先：Stussy.jp オンライン購入品ナイキステューシーエアハラチ
商品の情報
|商品のサイズ
|28cm
|ブランド
|ナイキ
|商品の状態
|新品、未使用