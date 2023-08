【人気商品】 STÜSSY NIKE HUARACHE LE DARK OLIVE 28cm スニーカー

カリフォルニア発の人気ストリートブランド「Stüssy(ステューシー)」と「Nike(ナイキ)」によるコラボスニーカー Air Huarache LE(エア ハラチ LE)が、海外2021年2月12日/2月18日に復刻発売。

今やリリースの度に大きな話題を生む名タッグとなったステューシーとナイキ。そして今回新たに登場するのは、そんな名タッグが非公式ながら初コラボレーションし、2000年にイギリス ロンドンのStussy旗艦店で限定リリースされた「Air Huarache LE」の復刻モデル。

Stüssy × Nike Air Huarache Le Dark Olive 28cm

サイズ:28cm US 10

カラー: Dark Olive/Varsity Maze-White-Pale Iovry

スタイルコード: DD1381-300

販売価格: 13,000円+tax

発売予定日: 2021年2月13日

状態:新品、未使用品、タグ付き

購入先:Stussy.jp オンライン購入品

ナイキ

ステューシー

エアハラチ

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

