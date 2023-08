ヨルシカのキャンバスフレーム です。

新品ビニール未開封品です。

届いた状態で発送させていただきます。

完全受注生産で、既に終了しております。

2月に予約したのですが当時とお金事情が変わってしまったので泣く泣く出品致します。

出品を取り下げる可能性もございます。

単品での出品をしている為、コメントをして購入をお願いします。

先に購入された方を先に優先させていただきますのでご了承ください。

ブレーメン 老人と海 又三郎 チノカテ 左右盲

n-buna ナブナ suis スイ キタニタツヤ 下鶴光康 平畑徹也 はっちゃん masack

以下引用

幻燈【UNIVERSAL MUSIC STORE限定】【完全受注生産】【キャンバスフレーム「又三郎」】

【グッズ】

組み枚数1

サイズ詳細約300×300mm

生産国中国

素材木・ポリエステル・金属

加藤隆氏が描いたヨルシカ「又三郎」デザインをキャンバス地にプリントしたキャンバスフレーム。

お部屋のディスプレイとして最適です。

※こちらの商品は手描きではなくプリントアートです。

※木枠の歪み・反りなどがある場合がございます。

※色味の違い、小さなキズ・汚れなどがある場合もございますがご了承ください。

※お使いのモニターによっては、色合いが異なって表示される場合がございますのでご了承ください。

グッズ種類···その他

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

