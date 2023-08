■商品説明■

超人気の厚底ランニングシューズ、NIKE-ナイキのVAPORFLY 4% FLYKNIT(ヴェイパーフライ4%フライニット)になります。

カラーはブライトクリムゾン/アイスブルー。

ワールドクラスのマラソンランナーのニーズに合わせてデザインされた記録的なスピードを実現する高機能シューズ。

アッパーのFlyknitが通気性に優れたサポート力を確保。

クッション性の高いZOOM Xクッショニングソールとカーボン混ナイロンプレートを搭載。

高反発フォームとフルレングスのプレートが驚異的なエネルギーリターンを実現。

やや使用感の見られる状態となります。

■サイズ 表記:26.5cm

■参考価格:30,000円程

■現状の状態、USEDとしてご理解いただける方の入札、購入をお願いします。

神経質な方の入札、購入はご遠慮下さい。

他にもファッション、スポーツウェア、音楽関連品等格安にて出品していますのでよろしければそちらもご覧下さい。

商品の情報 ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

■商品説明■超人気の厚底ランニングシューズ、NIKE-ナイキのVAPORFLY 4% FLYKNIT(ヴェイパーフライ4%フライニット)になります。カラーはブライトクリムゾン/アイスブルー。ワールドクラスのマラソンランナーのニーズに合わせてデザインされた記録的なスピードを実現する高機能シューズ。アッパーのFlyknitが通気性に優れたサポート力を確保。クッション性の高いZOOM Xクッショニングソールとカーボン混ナイロンプレートを搭載。高反発フォームとフルレングスのプレートが驚異的なエネルギーリターンを実現。やや使用感の見られる状態となります。■サイズ 表記:26.5cm■参考価格:30,000円程■現状の状態、USEDとしてご理解いただける方の入札、購入をお願いします。神経質な方の入札、購入はご遠慮下さい。他にもファッション、スポーツウェア、音楽関連品等格安にて出品していますのでよろしければそちらもご覧下さい。検索用スポーツ ファッション ブランドNIKE ナイキヴェイパーフライ テンポネクスト アルファフライadidas アディダスNew Balance ニューバランスHOKA ONE ONE ホカ オネオネasics アシックスNIKELAB ナイキラボGYAKUSOU ギャクソウAIR MAX エアマックス 95 97 98VAPORMAX ヴェイパーマックスULTRA BOOST ウルトラブースト

商品の情報 ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

