【商品の状態】

プリントブラウス×プリントフレアスカート

○ベルト取り外し可

○ベルトのホックを外してサイズ調節して広げています。裏側に元の縫い位置が残っているので、そこに縫い直して着用いただけます。

○他はとても綺麗なのですが、ホックの位置を変えているため❝やや傷や汚れあり❞にしています。

○ゴールドのボレロは透け感があります。

○ボレロ肩部分にパッドのようなものがあります。

○ワンピースは裏地あり、透け感無し

○ゴールド系の上品なデザイン

*画像をご確認ください

【商品名】

ワンピース ボレロ付き ゴールド ドレス セットアップ パーティドレス

【ブランド・メーカー】

SOIR DOLCE ソワールドルチェ

【サイズ】

9号

<実寸サイズ>

ワンピース

裄丈 26㎝

身幅 46㎝

ウエスト 34㎝

着丈 103㎝

スリット 18㎝

ボレロ

肩幅 38㎝

袖丈 54.5㎝

袖口 11㎝

着丈 36㎝

ベルト 81㎝

*素人の平置き採寸です。多少の誤差はご了承ください。

【素材】

写真をご確認ください。

R029

■状態・画像について

◎商品はほとんどが1点物の中古品のため、商品状態は様々です。可能な限り細かく状態を記載しておりますが、記載しきれない場合もございます。不明点がありましたらご購入前にお問い合わせください。

◎素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございます。また、お使いのパソコンモニター・スマホの色調によっても違って見える場合がございますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。

ソワールドルチェ ワンピース ゴールド 高級 結婚式 同窓会 二次会 式典 パーティ お呼ばれ ボレロ セットアップ ウエストマーク

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 やや傷や汚れあり

