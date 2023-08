【未使用品】

【未使用品】北斗の拳南斗鳳凰拳 サウザー 1/6スケールパープルVer.コールドキャスト製塗装済み完成品豪華ベース付メーカー:NODA-YA(ノダヤ)発売日:2006年8月下旬定価:20,895円サウザーには紫Ver.と緑Ver.があり、ペイントの違いでコレクション性があります。紫Ver.の出品はあまり見かけません。サイズが非常に大きく、コールドキャスト製で重く高級感が漂うフィギュアです。17年前のレア物です。購入後は展示することなく暗所に大切に保管していましたが、古い物なので細かく状態を気にする方はご購入をお控え下さい。.......................................................................#sk出品の北斗の拳アイテム一覧過去にコレクションした保存状態が良好な北斗の拳の海洋堂フィギュア・胸像・メディコムトイ・ソフトビニールモデル・世紀末激闘録などを出品しています。.......................................................................【商品詳細】サイズ:全高約38cm外箱:縦30 cm横37 cm高さ43cm原型製作:関東武久フィギュア種類···スケールフィギュア付属品全てあり【配送】らくらくメルカリ便でご自宅に匿名配送します。ご購入後24時間以内の発送手続きを心掛けています。よろしくお願いします。

