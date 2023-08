発送について:

極美品 オールドグッチ バンブー レザー 2way トートバッグ ショルダー 茶

申し訳ありませんが発送は週末になります

ゆん様専用‼️【超美品】ダコタ本革グレースレッドショルダー Dakota

ご理解いただける方のみ宜しくお願いいたします

LOUIS VUITTON トートバッグ ウィズホールズPM



【美品】MICHEAL KORS ハンドバッグ



美品✨プラダ ハンドバッグ ボーリングバッグ パンチング 南京錠 レザーボルドー

お値下げいたしました。

ロンシャン エリタージュ 2way ハンドバッグ ショルダーバッグ



FURLA フルラ A4サイズ トートバッグ ハンドバッグ

borse in pelle

LOUISVUITTON ルイヴィトン アクセソワール バケット用ポーチ

新品未使用品です。

19.未使用品 HCP クロコダイル ショルダー付き ハンドバッグ

ショルダーストラップ付き

本物‼︎サルヴァトーレ・フェラガモ トートバッグ

物を入れる場所は2つに分かれています

カービングトライブス ☆ Maestra レザー 彫刻 ハンドバッグ 自立OK

ポケット 有

mina perhonen♡布バッグ

外にジップ付き1つ

極美品 FURLA フルラ 2way ワンショルダー ハンドバッグ 巾着 レザー

中に1つとジップ付き1 つ

極 美品 ルイヴィトン エピ レザー トートバッグ ハンドバッグ ブラック



ミュウミュウ ショルダーバッグ 2way マテラッセ ピンク ロック金具 レザー

軽量で上品なデザインです。

ロエベ ハンドバッグ ナッパアイレ ゴールド アナグラム 美品 レザー

ストラップも付いており使いやすいと思います。

Tory Burchジャカードバケットバッグ

小さく見えますが、必要最低限の長財布、携帯、ポーチ、カードケースは余裕で入ります。

Y.G.Q様専用



ANTEPRIMA (アンテプリマ) ワイヤーバッグ スタンダード ミニ

ご質問ございましたらコメント下さい。

超美品 エルメス 入手困難 ボリード27 スイフト ブラック SV金具 X刻印

よろしくお願いいたします。

ペガサス ダイヤデザインハンドバッグ



美品✨セリーヌ トートバッグ ビタースウィート キルティング 馬車金具

サイズ:約 上24 下29 ×12×21(台形)

【美品】miumiu 通勤バック 黒 肩掛けバック

色:アイスグレー

訳あり 新品 マンダリナダック ハンドバッグ EOT722 ショルダーバッグ



ミナペルホネン ハンドバッグ



レディディオール Lady D-Lite レディ D-ライト



【新品】マイケルコース 2WAYバッグ 35F7GBDT2L

以下引用

LOUIS VUITTON 上品アイテム♡ アルマPM ハンドバッグ ヴェルニ

神戸・北野で誕生し、山の手のライフスタイルをキーコンセプトにカジュアルからエレガントまで様々なスタイリングを提案する神戸アッシュ・アール・エム。人気のMADE IN ITALYのオリジナルソフトレザーバッグ ASHELEN(アシュエレン)

【専用】FENDI バイザウェイ イエロー



Felisi バック

【素材】牛革

最終値下げ【極美品】フルラ パイパー ショルダーバッグ オレンジ Mサイズ

【サイズ】

VASIC Apero アペロ Mini Mini ブラック

約20×28×12cm

高級 クロコダイル シャイニング加工 ハンド バッグ ブラウン 茶

ハンドル高さ:約10cm

★genten ゲンテン★レザー ミニボストン 高級レザーバッグ 良品USED

内部仕様:ファスナーポケット×1

【廃盤品】ルイヴィトン モンテーニュbb バイカラー 黒

ミニポケット×1

Chloe クロエ マーシー バック

外部仕様:ファスナーポケット×1

LOUIS VUITTON ボストンバック ルイヴィトン

マグネットボタン収納×1

【美品】FURLA フルラ トートバッグ



マークジェイコブス M0012564 054トートバッグ ハンドバッグ

【付属】

【お値下げしました】HERZ ボストンバック 2way

ショルダーストラップ 約60~116cm

美品✨vivienne westwood 2way ハンドバッグ ウール 総柄

【重量】

【美品】LANVIN ランバン 黒シボ革ハンドバッグ 牛革使用

約500g

StellaMcCartney フレイム スモール ショルダーバッグ



バレンシアガ★ショルダーバッグ2way

【ATTENTION】

プラダ ショルダー ハンドバッグ2way サフィアーノ レザー ピンク

*海外製品の為、製造のタイミングにより内側の生地・仕様が異なる場合がございます。また、商品の特徴でもあります柔らかな牛革を使用している為、シワ等が入る場合がございます

J&M DAVIDSON★人気完売COURA S クラッチバッグショルダー未使用

*イタリア工場で柔らかで上質なレザーを使用。使い込むほどに馴染み、愛着が生まれる一点。シボ加工が施されているので、お手入れも簡単で傷が目立ちにくいのも魅力

GUCCIレディースバック



スリーワンフィリップリム 汚れあり

【ASHELEN・MINI】

クロエ パラティ グレージュ

アッシュエレン・レザーバッグ(ミニ)

【美品】【本皮】オーストリッチ ハンドバッグ 肩ベルト付き

BORSE IN PELLE

トッズ tod's バッグ

ボルサ イン ペッレ

ルイビトン アルマ

ショルダーバッグ

SAINT LAURENT カバリヴゴーシュ GNR400413

レザー

russet ラシット 2way ハンドバッグ ショルダーバッグ ポーチ付き

made in italy

未使用◎ロンシャン ミニバック サブバック メ10.054

アイスグレー

超美品 クロエ エクリプス 2WAY バック

ライトグレー

美品 kate spade ケイトスペード 2wayバッグ キャンバス

ワンハンドル

✨鑑定済み LOUIS VUITTON M91811 スハリ アンジェニューPM

軽量

ルイヴィトン アルマbb

レディース ハンドバッグ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

発送について:申し訳ありませんが発送は週末になりますご理解いただける方のみ宜しくお願いいたしますお値下げいたしました。borse in pelle新品未使用品です。ショルダーストラップ付き物を入れる場所は2つに分かれていますポケット 有 外にジップ付き1つ 中に1つとジップ付き1 つ軽量で上品なデザインです。ストラップも付いており使いやすいと思います。小さく見えますが、必要最低限の長財布、携帯、ポーチ、カードケースは余裕で入ります。ご質問ございましたらコメント下さい。よろしくお願いいたします。サイズ:約 上24 下29 ×12×21(台形)色:アイスグレー以下引用神戸・北野で誕生し、山の手のライフスタイルをキーコンセプトにカジュアルからエレガントまで様々なスタイリングを提案する神戸アッシュ・アール・エム。人気のMADE IN ITALYのオリジナルソフトレザーバッグ ASHELEN(アシュエレン)【素材】牛革【サイズ】約20×28×12cmハンドル高さ:約10cm内部仕様:ファスナーポケット×1 ミニポケット×1外部仕様:ファスナーポケット×1 マグネットボタン収納×1【付属】ショルダーストラップ 約60~116cm【重量】約500g【ATTENTION】*海外製品の為、製造のタイミングにより内側の生地・仕様が異なる場合がございます。また、商品の特徴でもあります柔らかな牛革を使用している為、シワ等が入る場合がございます*イタリア工場で柔らかで上質なレザーを使用。使い込むほどに馴染み、愛着が生まれる一点。シボ加工が施されているので、お手入れも簡単で傷が目立ちにくいのも魅力【ASHELEN・MINI】アッシュエレン・レザーバッグ(ミニ)BORSE IN PELLEボルサ イン ペッレショルダーバッグレザーmade in italyアイスグレーライトグレーワンハンドル軽量レディース ハンドバッグ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

和装 洋装 ハンドバッグ (新品)美品■モラビト ローザンヌ ハンドバッグ カーフレザー がま口型 ダークネイビー新品タグ付き フェイラー ポージー ハンドバッグLurla 4°C(ルリアヨンドシー) 2WAYバッグ、財布美品コーチの花模様のバッグサルヴァトーレフェラガモ ガンチーニ トリオハンドバッグ ブラック【極美品】プラダ ハンドバッグ 三角ロゴ 裏地総柄 サフィアーノレザー ブラック美品☆ シャネル キャビアスキン マトラッセ 2way ハンドバッグ 18番台Think Bee! シンクビー ハンドバッグ 花柄 総柄 古着女子 オールドロエベ アナグラム ナッパレザー 巾着型 トートバッグ ハンドバッグ