『3年保証』 美品　レース刺繍ワンピース ひざ丈ワンピース

◯商品説明

No. 10

◯サイズ

表記:6(海外表記)

ブランド名:TOCCA

実寸:

・着丈 89cm

・身幅 37cm

・肩幅 41cm

◯商品の状態

【A】

A:使用感がほとんどなく、汚れやシミもなし

B:多少使用感はあるが、汚れやシミも比較的少ない

C:使用感があり、汚れやシミが目立つ

D:使用感があり、大きな汚れや破れあり

◯色

緑 黄色 水色 赤

———————————

お得な割引実施中です!

~まとめ割引~

購入数に応じた割引をいたします。

購入したい商品が複数ある場合、コメントにてお知らせください。

◯まとめ割引金額

2点購入 ➡︎ 300円OFF

3点購入 ➡︎ 500円OFF

4点以上 ➡︎ 1,000円OFF

———————————

※各種割引について、必ずご購入前にコメントいただきますようお願いいたします。

※メルカリはあくまで早い者勝ちです。お値引き適応後はお早めにお買い求めください。

※返品対応をご希望の際は、評価前にご連絡ください。

その他の商品はコチラ↓

#しろくろショップ"""""""""""""""

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

