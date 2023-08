はじめまして、konoripaintと申します

通常オーダー(2枚まで) 似顔絵オーダー承ります

待っていて下さった方がいらっしゃいましたらありがとうございます

⭐︎通常オーダー⭐︎

制作時間の制限は設けず制作致します

できる限り細かなご要望にお応え致します

背景は追加料金無しで承ります

お直しも可能な限り承ります

1.基本料

A5サイズ¥15300(2枚目より¥15000)

B5サイズ¥20300(2枚目より¥20000)

A4サイズ¥25300(2枚目より¥24300)

2.+1匹毎

A5+¥7000

B5+¥9500

A4+¥12000

3.SNS不可の場合+¥200

4.ペットの名入れ

全サイズ共通1枚¥500

5.透かし(sample転載不可)入りで画像をメルカリさん上に残しても良い方 −¥100

⭐︎割引(1枚毎適用されます)

6.リピーター様

(はじめての方は2枚目よりお値引きします)

−¥1000

⭐︎必要事項⭐︎

専用ページのコメント欄にお書きください

1.商品説明欄、プロフィール、すべて確認しましたか?(はいorいいえ)

2.枚数( 枚)

3.用紙サイズ( サイズ)

4.お名前(入れる場合アルファベットで記入)

5.店舗.SNSでの使用(可・不可)

6.透かし入りで画像を残しても大丈夫ですか?

(はいorいいえ)

7.リピーター様ですか?(はいorいいえ)

8.その他(ご質問やご要望等、制作に関する事項)

注意事項

画材は色鉛筆をメインにペンなども使います

作者サインが入ります

描かせて頂いた絵をポストカードに印刷して1枚プレゼント致します

ご連絡が数日後になったり夜間になる事があります

発送の際は折れ曲がり防止用の額1つに全ての絵を入れて送らせて頂きます

(A5サイズの額が欠品の為A5サイズのみ額無しでの発送となります)

完成まで1ヶ月以上かかる場合があります

ご注文方法

1.こちらに一言コメントをお願い致します

専用ページを作らせて頂きます

2. 専用ページにて必要事項の連絡をお願い致します

3. ペットちゃんのお写真をご自身のページより売却されない価格で出品して頂き(画像一枚目はダミーがおすすめです)、こちらで画像を保存しましたらご連絡致しますので、削除をお願い致します

猫 犬 ペット 絵画 似顔絵 オーダー

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

