激安通販 GUCCI　ロゴスニーカー　海外限定　日本未発売　グッチ スニーカー

数年前に沖縄のグッチで購入したスニーカーになります。 沖縄は流通が違うらしく海外限定も入ってくるようです。

試着のみ ナイキ エアフォース1 'Alligator Emboss' 26cm

サイズは消えてきててよく見えないですが9と表記あります。ネットで調べたところ28cmのようです。 普段ニューバランス、アディダス等は29cmを履いておりますが問題ございません。

NIKE AIRJORDAN1 high TAXIエアジョーダン1ハイ タクシー

中敷きを入れて履いておりました。

NIKE DUNK by you

右のかかとの辺りが写真でわかる通りかけております。その他は傷などもなく良い状態かと思います。

yeezy boost 350v2 black 27cm

日本未発売なのであまり被ることもなく珍しいので良いと思います。

保管品 NIKE ナイキ AIR SABAKU MID 新撰組 28.5cm

すり替え防止のため返品、返金受け付けませんのでご理解の上ご購入お願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

数年前に沖縄のグッチで購入したスニーカーになります。 沖縄は流通が違うらしく海外限定も入ってくるようです。サイズは消えてきててよく見えないですが9と表記あります。ネットで調べたところ28cmのようです。 普段ニューバランス、アディダス等は29cmを履いておりますが問題ございません。中敷きを入れて履いておりました。右のかかとの辺りが写真でわかる通りかけております。その他は傷などもなく良い状態かと思います。日本未発売なのであまり被ることもなく珍しいので良いと思います。すり替え防止のため返品、返金受け付けませんのでご理解の上ご購入お願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

NIKE デイブレイク コーヒーnew balance MT580RCAスニーカーNike リアクト インフィニティラン フライニットnike air force1 DZ4764-133 27 27.5cmエアジョーダン1 レトロ HIGH OG TAXI タクシー 21.5cmADIDAS YEEZY 700 V3 "KYANITEアシックス ウィンジョブ CP302