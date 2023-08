【当店限定販売】 briefing ブリーフィング 2023モデル モックネックTシャツ ネイビー ウエア(男性用)

色:ネイビー

先月買いましたが着る機会がないため役立ててくれる方がいれば嬉しいです。

未使用、最初の洗濯のみです。

公式サイト売り切れ品

ほどよいゆとりのあるシルエットに、どこかレトロなカレッジスタイル風のデザインを落とし込んだハイネックシャツは、ラウンドのみならず、デイリーウェアにも最適な着回し力の高い1着。

【オススメポイント】

-アクティブシーンに最適-

・軽量で,吸汗・速乾・UVカット機能を持った「スペースマスター」をメイン素材に使用し、汗をかくシーンでも快適な着心地が持続。

・接触面の少ない凸凹形状生地は、肌離れがよく、着心地も軽やか。

-街着でも◎な都会的なデザイン-

・フットボールTにあるラインのアクセントが特徴的。

どこかレトロなカレッジ風のデザインを落とし込みました。

簡易包装にて発送します。

Lサイズ

着丈72cm

肩幅50cm

身幅60cm

そで丈23cm

サイズ···L

丈···半袖

商品の情報 ブランド ブリーフィングゴルフ 商品の状態 新品、未使用

