見て頂きありがとうございます(*‘ω‘ *)

★FENDI FILA コラボ★サイドライン スウェット トラックパンツ マニアトラックパンツです。

色は ホワイトです。

【型番】12CPC-18-82

2018年商品

今や大人気再ブレーク中のフェンディの、サイドロゴラインが特徴的なトラックパンツです★

セットアップ、Tシャツ、Yシャツ、スウェット、ニット、ダウン等とも合わせやすいと思いますので是非( *´艸`)

程よい厚さで普段使いは勿論、ゴルフ等のスポーツ、アウトドアの際にも良いですよ(^^♪

【状態】着用しています。

多少の汚れ等の使用感はありますが、まだまだ着用して頂けます。

【サイズ】36 ウエスト56㎝ヒップ88㎝股上29㎝股下64㎝

【素材】コットン93%ナイロン7%

大阪の正規にて購入しました。

2400050234253 &

商品の情報 商品のサイズ S ブランド フェンディ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

