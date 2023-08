デジモンテイマーズ バトコロ 20個セット まとめ売り

~新品未使用未開封~ 当時物 レア!!

2001年バンダイから発売された、デジモンテイマーズのバトコロ 20個セットです。

※商品説明

「バトコロブースター1 」2個

「バトコロスターター1」8個

「バトコロスターター2」8個

「バトコロスターター3」2個

合計20個での販売となります。

スターター1にはグレイモン、アグモン

スターター2にはエクスブイモン、ブイモン

スターター3には、グラウモン、ギルモン

ブースター1はランダムで1つが入っています。

なかなかお目にかかれないデジモングッズだと思います。ぜひご検討ぐださい。

詳しい商品の詳細は写真にてご確認下さい。

新品未使用未開封ですが、古い物になるのでパッケージに経年劣化とみられる汚れや傷み・色落ちなどあります。

未開封の為、中身の製品の状態確認をしていませんので正常に使用できるかわかりません。

また、中身の製品に汚れや破損などがあるかの確認ができていません。

(古い物やヴィンテージ物・新品未開封の為、中身の状態確認が、できていない物にご理解のある方のみご購入ください)

状態の確認等は写真にてご自身でご確認ご判断ください。

当時懐かしい、激レアなおもちゃなど沢山出品してます♫是非ご覧くださいませ♪

#懐かしい激レアおもちゃはこちら☆

トラブル防止の為、プロフィールを読んでからご購入ください。

【検索用】

デジモン デジモンテイマーズ

デジモンアドベンチャー 新品未開封

デジタルモンスタアマダ シール烈伝

デジモンシール デジモンカードゲーム

ハックモン ドルモン ラグナロードモン

デジモンカードゲーム 新品未使用

デジタルモンスターズ セット売り

デジモンアドベンチャー まとめ売り

デジカ レア物 れあ レア 希少

スサノオモン ポケモン Pokemon

ドルゴラモン ポケットモンスター

カイゼルグレイモン 昭和レトロ

オメガモン パラレル レトロ雑貨

ルーチェモン 懐かしい 昭和アニメ

ムゲンドラモン アニメグッズ

当時物 ゲームキャラクター

平成アニメ キャラクターグッズ 本

デジモン無印

コミック・アニメ・ゲーム

カード・シール

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

