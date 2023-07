他にもold品やvintage品、レギュラー品多数出品してます

【希少】ヌーディージーンズ GRIM TIM / Kurt Replica

#ya0124

LEVI'S リーバイス125周年w30インチ1873年 501ペンシルベニア

是非ご覧ください。

最終値下げ!29,999円 サプール インディゴデニム Lサイズ



HELMUT LANG 本人期 ダメージデニム ジーンズ vintage デニム

リーバイス501 リーバイストラウスジャパン

◾️レア品◾️グランドオールズ WWⅡ-SP 1wash未着用

90年代 made in USA

【美品】balenciaga 20ss トロンプルイユ



【名作!】DSQUARED2 ダメージ加工 ジーンズ デニム タディバイカー

古き良きデニムの生地感でコンディションはとても良いです。

【美品】polar skate 93denim ポーラースケート デニム パンツ

状態分かりやすい様に複数画像あげてますので、是非よろしくお願い致します。

DENHAM razor slim fit スキニージーンズ W29



【Levi’s】リーバイス 505 ブラックデニム アメリカ製 古着

■表記サイズ:31インチ

faith スーパーワイドデニム tohji着用



GUCCI ジーパン

■実寸

新品未使用 Indigo Mountain Field Pants

ウエスト38.5cm×2

90’s Levi’s 517 リーバイス デニムパンツ 96年3月製造

股上29cm

diesel ディーゼル パンツ 34

股下83cm

ジョンローレンスサリバン ワイドデニム

裾幅20cm

ディースクエアード デニム ジーンズ ボトムス 美品

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

【正規品】【31】off-white ブラックデニム メンズ ♡プレートネーム♡



THE REAL McCOY'S LotS003 ザ・リアルマッコイズ ジーンズ

■levi's501

ディースクエアード ハワイ刺繍デニム

■アメリカ製(made in USA)

80年代 オールド リーバイス501 ブラック 後染め デニムパンツ

■トップボタン裏552

最高級リメイク 90s-00s初期 45YKK レアデニム再構築 30インチ位



リーバイス silvertab シルバータブ W31 L32 LOOSE

■素材:

SOULIVE ジーンズ

本体 綿100%

引越しセール‼️美品 エディ期 希少 ダストウォッシュ デニム



TIGHTBOOTH バギーパンツ デニム

■状態:

ヤコブコーエン JACOB COHEN 622 COMFORT ストレッチスリム

ビンテージ・中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。完品ではございません。

PENNEY'S/ペニーズ 1950〜70年代 オリジナルデニム

写真複数アップしていますので御確認お願い致します。

【81年】 Levi's リーバイス 501 赤耳 刻印6 USA 80s



D Dior ディオール ブラックデニム ジーパン

■その他、注意事項:

90'S Levi's baggy silverTab

自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

【美品】デンハム DENHAM Candiani製 RAZOR B30 W27

ペット飼っておりません、タバコすいません。

コーディネート販売 3点セット 髑髏 ブラックワイドデニム キャップ ボロ加工

配送は御相談頂けましたら、ゆうゆうメルカリ便等の対応も出来ますので宜しくお願い致します。

ciota シオタ テーパードデニム 31

古着・ヴィンテージ品の為、返品や交換は受ける事ができないので、よろしくお願い致します。

やすたんさん専用【希少】DOLCE&GABBANA ドルチェ&ガッバーナ



Dior エディスリマン シルバーコーティングデニム

リーバイス501 リーバイス505 リーバイス502 リーバイス606 リーバイス646 リーバイス684 デニム 大きいサイズ 90年代 80年代 70年代 ヴィンテージ ビンテージ 赤耳90s 80s 70s 大きいサイズ redline big bigsize levis501 levis505 levis606 levis684 levis646 denim vintage old usa アメリカ製 ボンクラ boncoura オアスロウ orslow vintage old usa アメリカ製 デッドストック ミントコンディション

50年代 リーバイス501zxx 両面タブ 革パッチ カットオフ 501xx



Gucci ジーンズ

カラー···ブルー

廃盤 バーバリーブラックレーベル デニム ノバチェック メンズ HN1712

人気モデル···リーバイス 501

ボッテガヴェネタ デニム ジーンズ メンズ

シルエット···ストレート

30〜40's UNKOWN DENIM PEINTER PANTS

股上···レギュラー

BACKLASHセンタースリットブラックデニムパンツ/バックラッシュレザーシャツ

丈···フルレングス

ポーラースケート 93 32×30 ウォッシュドブラックpolar skate

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

