aere no sleeve nylon coat -made in Japan -

カラー:ブラック

サイズ:38

定価:¥21,780

1回着用。傷、汚れなどなく状態は良いと思います。

以下サイトより

●素材

nylon 100%

●寸法

size38

着丈118 身幅75+タック 肩幅66 脇スリット57

小さく折り畳み梱包致しますので、梱包時のシワなどご了承お願い致します。

あくまでも中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド トゥデイフル 商品の状態 未使用に近い

