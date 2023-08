お得な割引実施してます!!

【割引について】

フォローして頂いた方限定で割引いたします!

詳しくはプロフィール欄よりご確認ください♪

★カラー:レッド/ブラック

★サイズ:メンズXS

着丈:65

身幅:51

肩幅:41

※素人採寸のため、誤差はご了承願います。

⚠︎あくまでリユース品となりますので一般的な使用感、使用に影響ない範囲のダメージはご了承ください。

⚠︎︎写真と実物の色など光の当たり具合などで多少異なる場合がございます。

⚠︎丁寧な発送を心がけておりますが畳みジワが着くこともございますのでご了承ください。

⚠︎ご購入いただける方は上記に同意いただいた上で手続きをお願いいたします。

【最後に】

他にも古着を多数出品しています♪

お気に入りを見つけていただけたら嬉しいです♪

その他気になる点等はお気軽にお問い合わせください(^^)

131734

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

