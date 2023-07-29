【★大感謝セール】 セオリーリュクス ☆カタログ掲載フラワープリント✖️おリボンブラウス38未使用 シャツ/ブラウス(半袖/袖なし)

セオリーリュクス のカタログ掲載フラワープリント✖️おリボンブラウスです。ふんわり袖✖️おリボンブラウス✖️フラワープリントがとっても素敵なブラウスです。夏らしくこれからの時期にぴったりです。インナーとしても華やかで素敵だと思います。未使用ですが神経質な方はご遠慮下さいね。

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド セオリーリュクス 商品の状態 新品、未使用

セオリーリュクス のカタログ掲載フラワープリント✖️おリボンブラウスです。ふんわり袖✖️おリボンブラウス✖️フラワープリントがとっても素敵なブラウスです。夏らしくこれからの時期にぴったりです。インナーとしても華やかで素敵だと思います。未使用ですが神経質な方はご遠慮下さいね。現物の方が素敵です☆試着のみ未使用定価3万程サイズ38実寸 身幅46着丈66袖丈28肩幅35.5センチほど☆プロフ一読くださいね

商品の情報 商品のサイズ M ブランド セオリーリュクス 商品の状態 新品、未使用

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