ご覧いただきありがとうございます

SHARP AQUOS ハイビジョンレコーダー DV-ACV52

SHARP DV-ACV52です

DVR-120V DXアンテナ 船井電機 VHS DVD ビデオデッキ



SHARP AQUOS ハイビジョンレコーダー DV-ACV52

動作状態

DVR-120V DXアンテナ 船井電機 VHS DVD ビデオデッキ

地デジ受信○

SHARP AQUOS ハイビジョンレコーダー DV-ACV52

HDD録画再生○

DVR-120V DXアンテナ 船井電機 VHS DVD ビデオデッキ

VHS再生、早送り、巻き戻し○

SHARP AQUOS ハイビジョンレコーダー DV-ACV52

VHS→DVD-RW

DVR-120V DXアンテナ 船井電機 VHS DVD ビデオデッキ

HDD→DVD-RWへのダビング○

SHARP AQUOS ハイビジョンレコーダー DV-ACV52

ファイナライズ、初期化○

DVR-120V DXアンテナ 船井電機 VHS DVD ビデオデッキ

付属品

SHARP AQUOS ハイビジョンレコーダー DV-ACV52

HDMIケーブル(新品2m)

DVR-120V DXアンテナ 船井電機 VHS DVD ビデオデッキ

B-CASカード

SHARP AQUOS ハイビジョンレコーダー DV-ACV52

純正リモコン(電池は付属しません)

DVR-120V DXアンテナ 船井電機 VHS DVD ビデオデッキ

動作確認に使用したDVD-RW(初期化済み)

SHARP AQUOS ハイビジョンレコーダー DV-ACV52



DVR-120V DXアンテナ 船井電機 VHS DVD ビデオデッキ

★外装の清掃、内部掃除、ギアグリスアップ、ギアマスターカム新品交換

SHARP AQUOS ハイビジョンレコーダー DV-ACV52

★初期化して発送いたします。

DVR-120V DXアンテナ 船井電機 VHS DVD ビデオデッキ



SHARP AQUOS ハイビジョンレコーダー DV-ACV52

経年劣化によるキズ等ありますが比較的綺麗な状態だとおもいます。

DVR-120V DXアンテナ 船井電機 VHS DVD ビデオデッキ

あくまで中古品である事をご理解いただき画像を参考にご検討よろしくお願いします

SHARP AQUOS ハイビジョンレコーダー DV-ACV52



DVR-120V DXアンテナ 船井電機 VHS DVD ビデオデッキ

SHARP AQUOS ハイビジョンレコーダー DV-ACV52

SHARP AQUOS ハイビジョンレコーダー DV-ACV52



DVR-120V DXアンテナ 船井電機 VHS DVD ビデオデッキ

4K/UHD PLAYBACK: NO 4K/UHD PLAYBACK

SHARP AQUOS ハイビジョンレコーダー DV-ACV52

4K/UHD UPSCALE: NO 4K/UHD UPSCALE

DVR-120V DXアンテナ 船井電機 VHS DVD ビデオデッキ

Ad−DVD種類: DVD規格

SHARP AQUOS ハイビジョンレコーダー DV-ACV52

Ad−DVD記録面方式: Ad−DVD録再以外

DVR-120V DXアンテナ 船井電機 VHS DVD ビデオデッキ

BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナ

SHARP AQUOS ハイビジョンレコーダー DV-ACV52

DVD記録面方式: 片面2層記録

DVR-120V DXアンテナ 船井電機 VHS DVD ビデオデッキ

HDD記憶容量・(新)クラス別: 250−299G

SHARP AQUOS ハイビジョンレコーダー DV-ACV52

HDMI端子数(新): 1

DVR-120V DXアンテナ 船井電機 VHS DVD ビデオデッキ

NETFLIX: NO NETFLIX

SHARP AQUOS ハイビジョンレコーダー DV-ACV52

スーパーオーディオCD対応: スタンダードCD

DVR-120V DXアンテナ 船井電機 VHS DVD ビデオデッキ

地上波デジタルチューナ有無数: 地上D1チューナ有

SHARP AQUOS ハイビジョンレコーダー DV-ACV52

媒体種類: HDD/VHS

DVR-120V DXアンテナ 船井電機 VHS DVD ビデオデッキ

録/再タイプ: 録再両用タイプ

SHARP AQUOS ハイビジョンレコーダー DV-ACV52

電源タイプ: ACタイプ

DVR-120V DXアンテナ 船井電機 VHS DVD ビデオデッキ



SHARP AQUOS ハイビジョンレコーダー DV-ACV52

#シャープ

DVR-120V DXアンテナ 船井電機 VHS DVD ビデオデッキ

#SHARP

商品の情報 ブランド シャープ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございますSHARP DV-ACV52です動作状態 地デジ受信○ HDD録画再生○ VHS再生、早送り、巻き戻し○ VHS→DVD-RW HDD→DVD-RWへのダビング○ ファイナライズ、初期化○付属品 HDMIケーブル(新品2m) B-CASカード 純正リモコン(電池は付属しません) 動作確認に使用したDVD-RW(初期化済み)★外装の清掃、内部掃除、ギアグリスアップ、ギアマスターカム新品交換★初期化して発送いたします。経年劣化によるキズ等ありますが比較的綺麗な状態だとおもいます。あくまで中古品である事をご理解いただき画像を参考にご検討よろしくお願いしますSHARP AQUOS ハイビジョンレコーダー DV-ACV524K/UHD PLAYBACK: NO 4K/UHD PLAYBACK4K/UHD UPSCALE: NO 4K/UHD UPSCALEAd−DVD種類: DVD規格Ad−DVD記録面方式: Ad−DVD録再以外BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナDVD記録面方式: 片面2層記録HDD記憶容量・(新)クラス別: 250−299GHDMI端子数(新): 1NETFLIX: NO NETFLIXスーパーオーディオCD対応: スタンダードCD地上波デジタルチューナ有無数: 地上D1チューナ有媒体種類: HDD/VHS録/再タイプ: 録再両用タイプ電源タイプ: ACタイプ#シャープ#SHARP

商品の情報 ブランド シャープ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

SHARP AQUOS ハイビジョンレコーダー DV-ACV52DVR-120V DXアンテナ 船井電機 VHS DVD ビデオデッキSHARP AQUOS ハイビジョンレコーダー DV-ACV52DVR-120V DXアンテナ 船井電機 VHS DVD ビデオデッキSHARP AQUOS ハイビジョンレコーダー DV-ACV52DVR-120V DXアンテナ 船井電機 VHS DVD ビデオデッキSHARP AQUOS ハイビジョンレコーダー DV-ACV52