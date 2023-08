Paul Smith ポールスミス

ポールスミスのブルゾンになります。

奇抜な裏地が目を引く、同ブランドらしいデザインになっています。

柔らかいコットン素材で着心地も良く、春から秋にかけて

ロングシーズン活躍します。

目立ったダメージなく、まだまだご着用いただけます。

よろしくお願いします。

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

素材···コットン

ジップ・ボタン···ジップアップ

季節感···春、秋

Paul Smith ポールスミスブルゾン ジャケット アウターコットン100%マルチカラー マルチストライプ 裏地ダークネイビー美品サイズS肩幅44cm身幅54cm袖丈62cm着丈61cmポールスミスのブルゾンになります。奇抜な裏地が目を引く、同ブランドらしいデザインになっています。柔らかいコットン素材で着心地も良く、春から秋にかけてロングシーズン活躍します。目立ったダメージなく、まだまだご着用いただけます。よろしくお願いします。カラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···コットンジップ・ボタン···ジップアップ季節感···春、秋

