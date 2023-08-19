高速配送 リー200前期モデル　黒タグ付き　60〜70s デニム/ジーンズ

丈···フルレングス

DENHAM shank W32 テーパード キャロットフィット ジーンズ 定番

シルエット···ストレート

LEVI’S リーバイス 1915年復刻 白耳 501XX BIGE(米国製)

デニム加工···なし

IDEO デニム

股上···レギュラー

Incotex skyslim1 32インチ

ウエスト33インチ

エヴィス エビス パリス 0001 ツートン デニムパンツ 大きいサイズ 36

実寸

atelier103 BOWERY BLUE MAKERS ensou

ウエスト84 股下73股上36

希少 ISSEY MIYAKE イッセイミヤケ コットン柄パンツ マルチカラー

素人測定の為、誤差はご理解下さい。

超希少 Levi's 501 66前期 赤耳 リペア リーバイス ビンテージ

ダメージは左ひざに穴あき

RICK OWENS JUMBO BELA CARGO PANTS

ポケット、裾に多少あります。

美品 旧ドゥニーム 京都 W33

製造の年代は60年末から70年前期になります。

フロントドッグ

このくらいのサイズはなかなか見つからないと思います。

「新品、未使用」DIESEL ディーゼル ジョグジーンズ w27

50年以上前のものなのでダメージ等の理解のもとご購入下さい。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リー 商品の状態 傷や汚れあり

丈···フルレングスシルエット···ストレートデニム加工···なし股上···レギュラーウエスト33インチ実寸ウエスト84 股下73股上36素人測定の為、誤差はご理解下さい。ダメージは左ひざに穴あきポケット、裾に多少あります。製造の年代は60年末から70年前期になります。このくらいのサイズはなかなか見つからないと思います。50年以上前のものなのでダメージ等の理解のもとご購入下さい。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リー 商品の状態 傷や汚れあり

希少 UNK NBA ニューヨークニックス デニム W40 バギーパンツ501XX オリジナル ヴィンテージデニムDior homme strip Waxed Destroyed Denim70s USA製 VINTAGE Levi's646 リーバイス ダメージフレアBrain dead 刺繍デニム