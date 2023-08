● LILYBURN 東京ソワール ●

新品タグ付き、綺麗で気持ち良くご着用いただけると思います。

軽やかでサラっとした、夏用のブラックフォーマルワンピースです。

★ご自宅でお洗濯できます★

軽く羽織っているように見える、正装感のあるワンピースです。

お袖は七分で、通気性のある薄めの生地感で快適にご着用いただけます。

簡単に取れる1~3ミリ程の肩パッドが付いております。

前ファスナーで、着脱が簡単です◎

*リボンブローチ付

●サイズ: 15 AR

肩幅40cm

身幅52.5/105cm

袖丈44.5cm

ウエスト46.5/93cm

ヒップ55.5/111cm

着丈110cm

* 素人採寸のため多少の誤差はご容赦ください。

●カラー: ブラック

●素 材:ポリエステル100%

裏地:ポリエステル100%

●ゆうパケットまたはネコポスで発送

(日時の指定はできません)

*日時指定の方は、+500円でメルカリ便宅急便の利用を事前にお申し出ください。

※お値引きは考えておりません。

#ソワール

#喪服

#ブラックフォーマル

カラー...ブラック

季節感...夏

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ソワール 商品の状態 新品、未使用

● LILYBURN 東京ソワール ● 新品タグ付き、綺麗で気持ち良くご着用いただけると思います。軽やかでサラっとした、夏用のブラックフォーマルワンピースです。★ご自宅でお洗濯できます★軽く羽織っているように見える、正装感のあるワンピースです。お袖は七分で、通気性のある薄めの生地感で快適にご着用いただけます。簡単に取れる1~3ミリ程の肩パッドが付いております。前ファスナーで、着脱が簡単です◎*リボンブローチ付●サイズ: 15 AR肩幅40cm 身幅52.5/105cm 袖丈44.5cm ウエスト46.5/93cm ヒップ55.5/111cm 着丈110cm * 素人採寸のため多少の誤差はご容赦ください。 ●カラー: ブラック ●素 材:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100% ●ゆうパケットまたはネコポスで発送(日時の指定はできません)*日時指定の方は、+500円でメルカリ便宅急便の利用を事前にお申し出ください。※お値引きは考えておりません。#ソワール #喪服 #ブラックフォーマルカラー...ブラック季節感...夏

