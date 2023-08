EMPORIO ARMANIのラムレザーブルゾンです。

色はブラック、イーグルのキルティングデザインが入り、非常に使い勝手の良い洗練されたデザインです。30万程で購入しましたが試着のみでそのままクローゼット保管していました。

柔らかなレザーですがそれなりに厚みがあるので防寒性も高いと思います。

サイズ 50

身幅 50

袖丈(内側)49.5

着丈 62

不明点はご質問ください、

カラー···ブラック

素材···本革

#レザーブルゾン

#レザージャケット

#本革

#ラグジュアリー

#アルマーニ

#GIORGIO ARMANI

#EXCHANGE

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エンポリオアルマーニ 商品の状態 新品、未使用

