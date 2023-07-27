【別倉庫からの配送】 & King Prince ちょっこりさん　神宮寺勇太 アイドル

SWEET GARDENで販売されていた神宮寺くんのちょっこりさんです。

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新品・未開封ですが、初期キズ等ある場合がございます。

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長期自宅保管の為、神経質な方のご購入はお控えください。

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人気グループ···King & Prince

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グッズ種類···その他

シンプルキンブレシート 檸檬様専用

ジャンル···ジャニーズ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

SWEET GARDENで販売されていた神宮寺くんのちょっこりさんです。新品・未開封ですが、初期キズ等ある場合がございます。長期自宅保管の為、神経質な方のご購入はお控えください。King&PrinceキンプリSweet Gardenちょっこりさん平野紫耀永瀬廉 髙橋海人岸優太神宮寺勇太岩橋玄樹人気グループ···King & Princeグッズ種類···その他ジャンル···ジャニーズ

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