【24時間以内に匿名発送いたします】

商品詳細、商品状態を確認していただき、コメント・ご購入をお待ちしております✨

⭐商品状態⭐

【画面】➪【B】中央左側に薄い小キズが複数ありますが、比較的綺麗な状態です。

【側面】➪【D】全側面に小キズが複数あります。左上角、電源ボタン付近、右下角に小削れが複数あります。

【背面】➪【B】上下に薄いケース跡、シール跡がありますが、目立つようなキズはございません。

《動作確認》

♬動作はすべて確認済みです♬

⭐商品詳細⭐

【商品名】iPad 6 Wi-Fi

【色】 シルバー

【キャリア】-

【本体容量】32GB

【iOS】16.3

【バッテリー容量】92%(3uToolsにて確認)

✨画像10枚目をご参照ください✨

✨充電回数も少ない良品です✨

【シリアル】DMPX4GALJF8K

【ネットワーク利用制限】○

【アクティベーションロック】解除済み

カメラやミュージックプレーヤー、メールやネット、動画視聴とバキバキに使えます⭐️

またサブ機やお子様のタブレットデビュー、車での音楽再生、Apple CarPlayやナビゲーション互換などにいかがでしょうか?

以上よろしくお願いいたしますm(_ _)m

#ぷーたんの正直出品

#エコネクストショップ

◎80026

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 傷や汚れあり

