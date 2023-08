超美品の dank NIKE low YOU BY スニーカー

NIKE by you で作った商品になります。

NIKE DUNK EMB 75th アニバーサリー シカゴ CHICAGO



希少Nike x クロムハーツ AF Air Force 1 27cm US 9

ナイキ ダンク ロー バイユー

NIKE aj1 ユニバーシティーブルー26.5



NIKE DUNK SB LOW "Run The Jewels" 27.5cm

size 28cm

OFF-WHITE NIKE AIR JORDAN 2 LOW SP us9.5



☆週末最終価格☆NEW BALANCE ML2002RO size 27.5cm

カラーはチームレッドになります。

KING様専用エアジョーダン1 ハイ OG セルティックス/ラッキーグリーン



★新品未使用★Supreme シュプリーム エアフォース1 ナイキ 27.5cm

状態新品です。

Slam Jam × Nike Air Force 1 Low SP



【完備品】TravisScott AirJordan6 Retro GS

定価18000円ぐらいです。

新品 Nike air jordan 5 low CLOT 26cm



28 ADIDAS SAMBA OG サンバ ブラック ホワイト ガム

履く機会がないので出品します。

新品 US10 MT580HM1 COMME des GARÇONS HOMME



JORDAN AIR JORDAN 1 ナイキジョーダン27cm 数量 :1

名前のとこはシール剥がしていますので理解ある方のみ購入よろしくお願いします。

AIR JORDAN 8 RETRO C&C Confetti



新品未使用☆モンクレール Trailgrip Liteスニーカー 41

一度室内で試し履きだけしておりますのでご理解のある方のみ購入よろしくお願いします。

Dunk Low パンダ "White/Black"ナイキ ダンク 27.5



新品 海外限定 VANS VAULT Og Half Cab Lux Khaki

購入後の返品、返金はご遠慮ください。

UNION × Nike Air Jordan2 ラタン 29cm



ラスト一点 希少 英国製 new balance 美品 匿名配送 LM576UK

多少の値段交渉は大丈夫ですが、無理な値段交渉はご遠慮くださいますようよろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

NIKE by you で作った商品になります。ナイキ ダンク ロー バイユーsize 28cmカラーはチームレッドになります。状態新品です。定価18000円ぐらいです。履く機会がないので出品します。名前のとこはシール剥がしていますので理解ある方のみ購入よろしくお願いします。一度室内で試し履きだけしておりますのでご理解のある方のみ購入よろしくお願いします。購入後の返品、返金はご遠慮ください。多少の値段交渉は大丈夫ですが、無理な値段交渉はご遠慮くださいますようよろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

アトランティックスターズ、Atlantic STARSLucyさん専用 Sacai × Nike Blazer Low Whiteエアフォース1 ウィンター ゴアテックス セコイアサカイ×ナイキ LDV ワッフル "トリプルホワイト" 26.5