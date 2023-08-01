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超美品の dank NIKE low YOU BY スニーカー

商品の説明

NIKE by you で作った商品になります。
NIKE DUNK EMB 75th アニバーサリー シカゴ CHICAGO

希少Nike x クロムハーツ AF Air Force 1 27cm US 9
ナイキ　ダンク　ロー　バイユー
NIKE aj1 ユニバーシティーブルー26.5

NIKE DUNK SB LOW "Run The Jewels" 27.5cm
size 28cm
OFF-WHITE NIKE AIR JORDAN 2 LOW SP us9.5

☆週末最終価格☆NEW BALANCE ML2002RO size 27.5cm
カラーはチームレッドになります。
KING様専用エアジョーダン1 ハイ OG セルティックス/ラッキーグリーン

★新品未使用★Supreme シュプリーム エアフォース1 ナイキ 27.5cm
状態新品です。
Slam Jam × Nike Air Force 1 Low SP

【完備品】TravisScott AirJordan6 Retro GS
定価18000円ぐらいです。
新品 Nike air jordan 5 low CLOT 26cm

28 ADIDAS SAMBA OG サンバ ブラック ホワイト ガム
履く機会がないので出品します。
新品 US10 MT580HM1 COMME des GARÇONS HOMME

JORDAN AIR JORDAN 1 ナイキジョーダン27cm 数量 ：1
名前のとこはシール剥がしていますので理解ある方のみ購入よろしくお願いします。
AIR JORDAN 8 RETRO C&C Confetti

新品未使用☆モンクレール Trailgrip Liteスニーカー 41
一度室内で試し履きだけしておりますのでご理解のある方のみ購入よろしくお願いします。
Dunk Low パンダ "White/Black"ナイキ ダンク 27.5

新品 海外限定 VANS VAULT Og Half Cab Lux Khaki
購入後の返品、返金はご遠慮ください。
UNION × Nike Air Jordan2 ラタン 29cm

ラスト一点 希少 英国製 new balance 美品 匿名配送 LM576UK
多少の値段交渉は大丈夫ですが、無理な値段交渉はご遠慮くださいますようよろしくお願いします。

アトランティックスターズ、Atlantic STARS

商品の情報

商品のサイズ28cm
ブランドナイキ
商品の状態新品、未使用

Lucyさん専用　Sacai × Nike Blazer Low White

エアフォース1 ウィンター ゴアテックス セコイア

サカイ×ナイキ LDV ワッフル "トリプルホワイト" 26.5
NIKE by you で作った商品になります。ナイキ　ダンク　ロー　バイユーsize 28cmカラーはチームレッドになります。状態新品です。定価18000円ぐらいです。履く機会がないので出品します。名前のとこはシール剥がしていますので理解ある方のみ購入よろしくお願いします。一度室内で試し履きだけしておりますのでご理解のある方のみ購入よろしくお願いします。購入後の返品、返金はご遠慮ください。多少の値段交渉は大丈夫ですが、無理な値段交渉はご遠慮くださいますようよろしくお願いします。

商品の情報

商品のサイズ28cm
ブランドナイキ
商品の状態新品、未使用

超美品の dank NIKE low YOU BY スニーカー

16分钟前

超美品の dank NIKE low YOU BY スニーカー

¥14,400 ¥12,240

(税込) 送料込み
5
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商品の情報

  • カテゴリー
    1. ホーム
    3. スニーカー
    4. dank NIKE low YOU BY
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  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
  • 発送元の地域東京都
  • 発送までの日数1~3日で発送
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出品者

07bdfdefe

 1440

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コメント (15)

07bdfdefe
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