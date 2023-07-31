【即日発送】 《美品》CELINE（セリーヌ）＋ 《美品》CELINE（セリーヌ） ショルダーバッグ

www.inba.net
お知らせ
ログイン
会員登録
出品
商品の説明
先約者様がいらっしゃいます。
シータパランティカ カナグツキ レザーバッグ
購入はしないでください。
マークジェイコブス ショルダーバッグ クラッチ ハンドバッグ シルバー ブルー
【未使用】トミーヒルフィガー ショルダーバッグ ブラック
AULENTTI JOURNAL STANDARD チェーン巾着バッグ
ー1点目ー
スナイデル パッドロックバケットバッグ ブラウン
ご覧いただき誠にありがとうございます。
✨美品✨ フルラ 2way ショルダーバッグ ハンドバッグ キルティングレザー
お品の詳細は、以下の通りです。
✨希少✨ セリーヌ ショルダーバッグ ポシェット 白マカダム トリオンフ PVC
※おすすめ商品一覧はこちら#Keico’sCollection
【新品未使用】マイケルコース 2way トート ショルダーバッグ レザー A4可
新品 ロンシャン ル プリアージュ キュイール クロスボディバッグ S レッド
状態: 美品（4-5ヶ月程度使用）
れもん様専用☆人気 ミュウミュウ ケイトスペード セット
※綺麗な状態ではありますが、あくまでもusedです。
MARC JACOBS スナップショット 美品
完璧な状態をお望みの方はご遠慮下さい。
MCM ゴールド金具 2way レザー ショルダーバッグ 赤
オールドイングランド ワンショルダーバック
商品: セリーヌ / CELINE（百貨店購入正規品）
Maison Margiela Glam Slam わきの下バッグ ブラック美品
価格: (参考) 225,000程度
美品✨現行✨ロエベ ベルリンゴ ショルダーバッグ レザー ピンク 保存袋付き
使用: ショルダーバッグ（肩がけ・斜めがけ使用可）
GUCCIグッチ ピンクGG ショルダーバッグ
素材: レザー
◇ザネラート◇バッグ ホワイト 20回程度使用
いろ: ブラウン
A2629 新品!! バーバリー ノバチェック ワンショルダーハンドバッグ
size: 横24cm 縦20cm 幅9cm
●状態良好●MOTHERHOUS マザーハウス 2way バッグ ミニバッグ
備考: 全国のセリーヌ直営店メンテナンス可
MaxMara マックス・マーラ ショルダーバッグ 堅押し
お値下げ致しました。 ピンクのバッグです。
入手困難★フェラガモ ショルダーバッグ ボタニカル PVC レザー ブラウン
ー2点目ー
ロペ ショルダーバッグ
ご覧いただき誠にありがとうございます。
【最終価格！】《LOEWE》未使用 ロエベ ヒールポーチ ショルダーバッグ
お品の詳細は、以下の通りです。
ラシットショルダーバッグ
※おすすめ商品一覧はこちら#Keico’sCollection
未使用・正規品❗️トリーバーチ PERRY 斜め掛け ミニショルダーバッグ
FENDI★フェンディ★キャナイ ショルダーバッグ マリーアントワネット
状態: 美品（6-7ヶ月程度使用）
【美品】GUCCI ショルダーバッグ マイクロG PVC レザー ゴールド金具
※綺麗な状態ではありますが、あくまでもusedです。
FURLA フルラ ショルダーバッグ パイパー ミニ クロスボディ 黒
完璧な状態をお望みの方はご遠慮下さい。
✨30%オフ✨ コーチショルダーバッグ
❤︎さま専用
商品: セリーヌ / CELINE（百貨店購入正規品）
マルジェラ風 レザー ショルダーバッグ
価格: (参考) 225,000程度
エルメス HERMES エールバッグ PM オレンジ 替えバッグ（レッド）
使用: ハンドバッグ
格安☆ハンティングワールド ショルダーバック ナイロン オレンジ お洒落美品
素材: キャンパス×レザー
COLE HAAN コールハーン ケイデン クロスボディ ショルダーバッグ 牛革
いろ: ダークネイビー
【美品✨】TORY BURCH トリーバーチ ショルダーバッグ レザー 革 黒
size: 横36cm 縦22cm 幅17cm
ヴィトン マリブストリート フランボワーズ ヴェルニ ポーチ ピンク
商品の情報
ブランド
セリーヌ
商品の状態
やや傷や汚れあり
【極美品】グッチ ショルダーバッグ GG キャンバス レザー サコッシュ
シャネル ラムスキン マトラッセ ショルダー
イヴランローラン サントロペショルダーバック
ルイヴィトン マルソー ショルダーバッグ PVC モノグラム レザー
フェラガモ チェーンバッグ
✨極美品✨ ケイトスペード 2way ショルダーバッグ ブラック 黒
シャネル ２番台 マドモアゼル ターンロックココマーク チェーンショルダーバッグ
✨美品✨保存袋✨TORY BURCH ショルダーバッグ 黒 ボンベイT デカロゴ
新品未使用 GUCCI グッチ ディズニーコラボ ボディーバッグ ドナルド
先約者様がいらっしゃいます。購入はしないでください。ー1点目ーご覧いただき誠にありがとうございます。お品の詳細は、以下の通りです。※おすすめ商品一覧はこちら#Keico’sCollection状態: 美品（4-5ヶ月程度使用）※綺麗な状態ではありますが、あくまでもusedです。完璧な状態をお望みの方はご遠慮下さい。商品: セリーヌ / CELINE（百貨店購入正規品）価格: (参考) 225,000程度使用: ショルダーバッグ（肩がけ・斜めがけ使用可）素材: レザーいろ: ブラウンsize: 横24cm 縦20cm 幅9cm備考: 全国のセリーヌ直営店メンテナンス可ー2点目ーご覧いただき誠にありがとうございます。お品の詳細は、以下の通りです。※おすすめ商品一覧はこちら#Keico’sCollection状態: 美品（6-7ヶ月程度使用）※綺麗な状態ではありますが、あくまでもusedです。完璧な状態をお望みの方はご遠慮下さい。商品: セリーヌ / CELINE（百貨店購入正規品）価格: (参考) 225,000程度使用: ハンドバッグ素材: キャンパス×レザーいろ: ダークネイビーsize: 横36cm 縦22cm 幅17cm
商品の情報
ブランド
セリーヌ
商品の状態
やや傷や汚れあり
【即日発送】 《美品》CELINE（セリーヌ）＋ 《美品》CELINE（セリーヌ） ショルダーバッグ
375
48分钟前
【即日発送】 《美品》CELINE（セリーヌ）＋ 《美品》CELINE（セリーヌ） ショルダーバッグ
¥
58,500
¥
31,590
(税込) 送料込み
5
10
購入手続きへ
商品の情報
カテゴリー
ホーム
バッグ
ショルダーバッグ
《美品》CELINE（セリーヌ）＋ 《美品》CELINE（セリーヌ）
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
9d4dcb2ea6
1000
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (10)
【即日発送】 《美品》CELINE（セリーヌ）＋ 《美品》CELINE（セリーヌ） ショルダーバッグ
ログインしてコメントする
この商品を見ている人におすすめ
¥14,900
¥12,665
VASIC バイカラーバッグ
¥34,000
¥19,380
【専用出品】カードケース
¥45,990
¥25,295
バーバリーポケットバッグ
¥21,900
¥12,264
COACH 91512 タグPVC カーフレザー 2way バケット ショルダー
¥11,800
¥10,030
アニヤハインドマーチ レザー 本革 2way ショルダーバッグ ハンドバッグ
¥28,000
¥15,680
kate spade 2WAY ショルダーバッグ・ハンドバッグ/レザー
¥60,000
¥32,400
yoya様【未使用級】ルイヴィトン ダミエエベヌ バスティーユ ショルダーバッグ
¥13,000
¥11,050
【2023春夏 新作】LE VERNIS POIRE MINI BAG
¥36,500
¥20,805
未使用★A.D.M.J スワロフスキー ハンドバック
¥14,000
¥11,900
LOUIS VUITTON ルイヴィトンショルダーミニアマゾン
¥11,000
¥9,350
ayakawasaki ショルダーバッグ
¥23,000
¥12,880
J&M Davidson ✴︎カーニバル✴︎M
¥19,500
¥14,625
ANTIK BATIK ショルダーバッグ
¥12,000
¥10,200
【USED】Salvatore Ferragamo ショルダーバッグ 卒業 入学
¥30,000
¥17,100
CELINEセリーヌショルダーバッグ ジャンク品
¥33,500
¥19,095
MIUMIU マテラッセ ショルダーバッグ
¥35,950
¥20,492
グッチ レディース GG ロゴ シェリーライン ネット ショルダーバッグ レザー
¥12,800
¥10,880
フェラガモ♡訳ありチェーンウォレット♡チェリーピンク
¥75,200
¥39,856
ルイヴィトンルーピング★モノグラム❣️MMショルダーバッグ鑑定済み
¥38,900
¥22,173
美品✨ルイヴィトン エピ ヴェルソー ワンショルダーバッグ M5281D モカ
¥12,599
¥10,709
サントーニ スニーカー
¥17,400
¥13,050
極美品/エムズグレイシー/ひざ丈ワンピース/花柄/バックリボン/38 サイズ
¥22,000
¥12,320
銀座ヨシノヤ 白スニーカー 24cm【箱・カバー付・新品同様・ブランド】
¥24,800
¥13,888
ルイヴィトン携帯ケース 12/12pro
¥25,000
¥14,000
ホロライブ Relax time フィギュア 20個 まとめ売り
¥27,000
¥15,120
Levi’s 70502XX 40 デニムジャケット 90s 日本製 1st
ホーム
【即日発送】 《美品》CELINE（セリーヌ）＋ 《美品》CELINE（セリーヌ） ショルダーバッグ
メルカリについて
会社概要（運営会社）
採用情報
プレスリリース
公式ブログ
プレスキット
ヘルプセンター
ヘルプセンター
配送方法
出品・購入方法
お問い合わせ一覧
取引開始後のFAQ
プライバシーと利用規約
プライバシーポリシー
メルカリ利用規約
メルカリShops利用規約
個人データの安全管理に係る基本方針
資金決済法に基づく表示
Facebook
Created with Sketch.
© www.inba.net, Inc.