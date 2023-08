【実寸】

◾️新品 希少 日本製 W33 66501XX 1966年モデル 復刻

32インチ→ウエスト:78cm/前股上:27cm/後股上:35cm/股下:83.5cm/ワタリ:30cm/裾幅:20.5cm

リーバイス501 66 前期 濃紺 レア刻印2 70s 赤耳 ヴィンテージ



人気品! TENDERLOIN フーバー デニム XXX インディゴブルー 34

【仕様】

※31※ DRKSHDW - MEMPHIS CUT JEANS

・ジッパーフライ

【デッドストック】リーバイス 201xx W33 L36 バレンシア

・ポケットはフロントに4か所(カーゴポケットを含む)、バックに2か所

ジュンヤワタナベコムデギャルソンリーバイス WC-P216 再構築デニムパンツ

・フロントにDカン付き(ウォレットチェーンなどの接続可能)

【希少古着】ステッチスエード加工デニム



☆4 レア物 nudie jeans LAB TIM W30/L32

【商品説明】

【1点物】TOYAMAde.y10a4 jeansペイントデニムジーンズ

児島ジーンズのカーゴパンツです。カーゴポケットは出し入れがしやすいようポケット口が斜めになっています。また通常のカーゴパンツよりもサイドポケットの位置が高く設定されており、座った状態でもバイクに乗った状態でもサイドポケットが使いやすい嬉しい仕様になっています。一般的なミリタリーウェアには少ない経年変化を楽しむことができるのもポイントです♪またメイドインジャパンの丁寧でしっかりとした仕上がりがセールスポイントの1つです♪穿いているだけで個性を主張できて、気分も上がるオススメのパンツです♪

ユーロ古着 Vintage 70s~80s ワークデニムパンツ 98 ヨーロッパ



【リーバイス】646/フレア/ブーツカット/デニム/ジーンズ

【ブランド説明】

JIEDA SWITCHING OVER DENIM PANTS

日本のジーパンの発祥である、岡山県倉敷市児島。「児島人」の職人魂にリスペクトを込めて生まれた、主に男性用・アパレルのデニム・Gパンブランドです。バイカーやライダー、バイク乗りやオートバイ乗り、アメカジ好きから支持を得て独自のパンツを作り続けています。モーターサイクルの世界観を服に落とし込み、ファッションやトレンドに流されないスタイルで進化し続けています。

アントレアミ デニム



60's ラングラー デッドストック 31 11mwz 12mwz 13mwz

【ブランド】

DENIM BY VANQUISH & FRAGMENT

児島ジーンズ(コジマジーンズ)

Levi's 550 リーバイス 550 ブラック W34 L30



ディースクエアード 456H 44/46 ジョグジーンズ ブラックジーンズ

【素材】

egonlab BLACK DENIM PANTS エゴンラボ フレアデニム

本体→綿100%

who want it ロングデニム レザー

革ラベル→牛革

FIBU フブ デニム ペインター バギーパンツb系 hip hop



マルジェラ メンズ デニム

【品番】

【シルエット抜群】インディペンデント 90s バギー デニム ペインター

RNB-1127

23SS 希少 XS BALENCIAGA デストロイ ワイド デニムジーンズ



リーバイス501xx 復刻版 ダメージジーンズ デニム バレンシア製1116

【定価】

MINE DENIM S.SLIM FPK107N

15,400円(税込)

RRL ダブルアールエル ラルフローレン パッチワーク ペインターパンツ



Levi's 501(W32 / 82cm)クロスパッチカスタム

【色】

DENIM WIDE PANTS

インディゴ

【試着のみ/美品】リップンディップ RIPNDIP DENIM PANTS



SUGAR CANE

【状態】

40インチ 00's GIRBAUD/ジルボー バギー デニム 濃紺

新品

2009年製 アメリカ企画 リーバイス550 後染めブラックジーンズ 実寸W36



supreme regular jean 32インチ モーガン蔵人着用モデル

【配送方法】

HYSTERIC GLAMOUR 50'S XXストレートデニム セール

宅急便コンパクトorレターパックプラス

DOLCE&GABBANA ドルチェ&ガッバーナメンズ ダメージ デニム パンツ



NBA ワイド デニム バギー パンツ ジーンズ コムドットゆうた着用

※全国一律送料無料です。

コムドットゆうた着用 ニグロリーグジーンズ

※送料無料実現のため、上記以外の配送方法を使用する場合がございます。

kapital 14ozブラックデニム 5P モンキーCISCO 3year

※何点か購入していただいた場合、まとめて発送させていただきます。

hiroshi様専用ページです。 TCBジーンズ セットアップ



JOHN LAWRENCE SULLIVAN ワイドデニム サイズ44

シルエット...ストレート

【美品】DIESEL THANAZ WASH 0072C

加工...ワンウォッシュ(糊が落ちた)

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

【実寸】32インチ→ウエスト:78cm/前股上:27cm/後股上:35cm/股下:83.5cm/ワタリ:30cm/裾幅:20.5cm【仕様】・ジッパーフライ・ポケットはフロントに4か所(カーゴポケットを含む)、バックに2か所・フロントにDカン付き(ウォレットチェーンなどの接続可能)【商品説明】児島ジーンズのカーゴパンツです。カーゴポケットは出し入れがしやすいようポケット口が斜めになっています。また通常のカーゴパンツよりもサイドポケットの位置が高く設定されており、座った状態でもバイクに乗った状態でもサイドポケットが使いやすい嬉しい仕様になっています。一般的なミリタリーウェアには少ない経年変化を楽しむことができるのもポイントです♪またメイドインジャパンの丁寧でしっかりとした仕上がりがセールスポイントの1つです♪穿いているだけで個性を主張できて、気分も上がるオススメのパンツです♪【ブランド説明】日本のジーパンの発祥である、岡山県倉敷市児島。「児島人」の職人魂にリスペクトを込めて生まれた、主に男性用・アパレルのデニム・Gパンブランドです。バイカーやライダー、バイク乗りやオートバイ乗り、アメカジ好きから支持を得て独自のパンツを作り続けています。モーターサイクルの世界観を服に落とし込み、ファッションやトレンドに流されないスタイルで進化し続けています。【ブランド】児島ジーンズ(コジマジーンズ)【素材】本体→綿100%革ラベル→牛革【品番】RNB-1127【定価】15,400円(税込)【色】インディゴ【状態】新品【配送方法】宅急便コンパクトorレターパックプラス※全国一律送料無料です。※送料無料実現のため、上記以外の配送方法を使用する場合がございます。※何点か購入していただいた場合、まとめて発送させていただきます。 シルエット...ストレート加工...ワンウォッシュ(糊が落ちた)

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

【米国製・美品】リーバイス501 W30 股下80.5cm ボタンフライ 希少VICTORIOUS ワッペン ヒップホップ バギー ブラックデニムパンツBAPE デニム 【APE ベイプ エイプ アベイシングエイプ ジーンズ レア】ブラックリング シルバー デニム ジーンズ ジーパン マルジェラ ギャルソン【新品未使用品】G-Star RAW Jackpant R 3D RelaxedLevi's 501XXリーバイスUSA製 98年バレンシア工場RIKU様 M.P studios デストロイデニム L 専用