90s ヴィンテージ OLD patagonia SYNCHILLA シンチラ スナップT ボタン プルオーバー かぶり ピンク サイズM ユニセックス アメリカ製 古着 状態良好 ボア アウター 希少カラー 入手困難 レア

MADE IN U.S.A.

肩幅48cm

身幅58cm

着丈70cm

袖丈59cm

商品の情報 商品のサイズ M ブランド パタゴニア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

