イギリスの老舗ファッションブランド【アクアスキュータム】のグレージャケットになります。着こなし、コーディネートによって、スタイリッシュにもシックにも装い可能なグレージャケット。グレージャケットは、ネイビージャケット同様にビジネス・カジュアル問わず大人のマストアイテム◎品格のある紳士的なスタイルを装ってくれます。表記サイズは「98AB6」です。日本サイズ「XL位」かと思います。★必ず、実寸サイズをご確認の上、お求めください★ 実寸サイズは以下の通りとなります。※平置き採寸となります。 着丈-76.5cm (後襟の付け根の縫目を始点に裾までを直線で測定) 肩幅-46.5cm (肩先から肩先を直線で測定) 身幅-56㎝ (両脇の付け根から付け根までを直線で測定) 胴幅-52cm(第1ボタンの位置で左右両端を直線で測定)袖丈-60.5cm (肩先から袖口端までを直線で測定) ※多少の誤差はご容赦下さい。 ☆ブランド☆アクアスキュータム素材☆表地 ウール100% 裏地 キュプラ ポリエステル☆日本製☆☆コンディション☆極美品☆とても綺麗な状態でお勧めです。※ネーム刺繍が御座いますので、ご了承の上、お求めください。☆基本ディテール ・シングル2ボタン・ノッチドラペル・袖口4釦 ・サイドベンツ・総裏仕立て・秋冬早春おすすめ★「テーラードジャケット・スーツ・コート」を中心に良い逸品を出品しておりますので是非ご回覧くださいませ!#フォーマル★出品一覧テーラードジャケットをお探しの方は↓#フォーマル★テーラード※サイズ等、絞り込みにて、よりスムーズに商品をお選び頂けます。#テーラード #テーラードジャケット #メンズジャケット #ジャケット #アクアスキュータム

