◎一流メーカー『DUNLOP』『maruman』ゴルフクラブハーフセット9本とスタイリッシュな『ONOFF』キャディバッグセットです。

◎クラブもバッグもお掃除済みなので、このままコースでお使い頂けます♪

右利き女性用

シャフトの硬さは【L】

【セット内容】

■ドライバー

1番(13度):DUNLOP/HI-BRID/ADFORCE/IMPACT POWER BODY

■フェアウェイウッド

5番(20度):DUNLOP/HI-BRID/ADFORCE/IMPACT POWER BODY

7番(23度):〃

■アイアン

番手:5.7.9

DUNLOP/HI-BRID/DIGITAL/Autofocus

■ウェッジ

番手:P.S

DUNLOP/HI-BRID/DIGITAL/Autofocus

■パター

maruman/MP-6410/CASLON/スチールシャフト

■付属品

・キャディバッグ フード付き『ONOFF オノフ』

カラー:ブラック

【ゴルフクラブ詳細】

シャフトはパター以外軽量素材のカーボン製となります。

FWの塗装ハゲが多数ございますが、問題なくお使い頂けます。

通常使用に伴うすり傷・当たり傷はございますが、プレーに影響を及ぼす様な大きな傷等はなくグリップもまだまだ使用可能です。

【キャディバッグ詳細】

人気メーカー『ONOFF』スタイリッシュなデザインで使いやすい軽量スリムバッグです。

中枠一部黒い汚れがございますが、バッグの内側ですのでそれほど気にならないかと思います。

その他傷汚れ等ある中古品ですが普通にご使用頂けます。

◎これからゴルフを始められる方に丁度良い内容になっており、このままコースでお使い頂く事が出来ます♪

☆他のごるふくらぶ セットはこちら⇒ #xwq1

商品の情報 ブランド ダンロップ 商品の状態 傷や汚れあり

商品の情報 ブランド ダンロップ 商品の状態 傷や汚れあり

