高級品市場 にじさんじタロットカードセットR葛葉リゼ キャラクターグッズ

即購入可能

AMBITIOUS MISSION 有瀬かぐや 抱き枕カバー

値下げ不可

【カード紹介】

0 . THE FOOL:葛葉

Ⅰ . THE MAGICIAN:セラフ・ダズルガーデン

Ⅱ . THE HIGH PRIESTESS : 樋口楓

Ⅲ . THE EMPRESS:リゼ・ヘルエスタ

Ⅳ . THE EMPEROR:イブラヒム

Ⅴ . THE HIEROPHANT:不破湊

Ⅵ . THE LOVERS:アンジュ・カトリーナ

Ⅶ . THE CHARIOT:加賀美ハヤト

Ⅷ . STRENGTH:相羽ういは

Ⅸ . THE HERMIT:社築

Ⅹ . WHEEL of FORTUNE:椎名唯華

Ⅺ . JUSTICE:長尾景

Ⅻ . THE HANGED MAN:剣持刀也

ⅩⅢ . DEATH:ましろ爻

ⅩⅣ . TEMPERANCE:健屋花那

ⅩⅤ . THE DEVIL:レオス・ヴィンセント

ⅩⅥ . THE TOWER:勇気ちひろ

ⅩⅦ . THE STAR:星川サラ

ⅩⅧ . THE MOON:月ノ美兎

ⅩⅨ . THE SUN:伏見ガク

ⅩⅩ . JUDGEMENT:戌亥とこ

ⅩⅩⅠ . THE WORLD:叶

【検索用】

#にじさんじ

#月ノ美兎

#樋口楓

#勇気ちひろ

#剣持刀也

#伏見ガク

#叶

#社築

#葛葉

#椎名唯華

#アンジュ・カトリーナ

#戌亥とこ

#リゼ・ヘルエスタ

#加賀美ハヤト

#相羽ういは

#健屋花那

#星川サラ

#不破湊

#ましろメメ

#イブラヒム

#長尾景

#レオス・ヴィンセント

#セラフ・ダズルガーデン

#望月けい

人気タイトル···にじさんじ

グッズ種類···カード/シール

人気タイトル···にじさんじ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

