【完売】 [新品未使用]スノーピーク タープエクステンションテント4アイボリー テント/タープ

スノーピーク雪峰祭2022 春の限定アイテムです。

ちゃちゃ様専用②

新品未使用ですが箱はありません。

BUNDOK(バンドック) スクエア タープ TC BDK-20



【新品、未開封】オニドーム2フライシートグリーン



東ドイツ軍 テントシート 軍幕 ファスナー化 合計8枚 ポールセット

サイズ400×325×280cm

7/4までの出品美品 スノーピークsnowpeak 2014年雪峰祭限定 暖簾

収納サイズ69×23×25cm

MINIMAL WORKS グラマーシェルター アイボリー

重量7.5kg

ニンジャシェルター ダークグレー

材質フライシート：75Dポリエステルオックス・PUコーティング耐水圧1800mmミニマム

CAPTAIN STAG クラシックス ワンポールテント オクタゴン460UV

・テフロン撥水加工・UVカット加工、

限定 チャムス ポップアップテント ベージュ

インナーテント(ウォール)：68Dポリエステルタフタ

【新品・未使用】スノーピーク snowpeak グランベルク L TP-782

インナーテント(ボトム)210Dポリエステルオックス・PUコーティング・耐水圧1800mmミニマム

テンマクデザイン 大炎幕

グランドシート；210Dポリエステルオックス・PUコーティング・耐水圧1800mmミニマム

アクアクエスト タープ

セット内容フライシート、インナーテント、グランドシート、サブポール（×1)、

スノ－ピ－ク アメニティド－ムL

自在付ロープ（二又10m×1、二又5m×1、2.5m×6）、キャリーバッグ、

ステラリッジテント 1型 旧型 #1122464 #山岳テント

ジュラルミンペグ(×18)、ペグケース、シームグリップ剤

商品の情報 ブランド スノーピーク 商品の状態 新品、未使用

スノーピーク雪峰祭2022 春の限定アイテムです。新品未使用ですが箱はありません。サイズ400×325×280cm収納サイズ69×23×25cm重量7.5kg材質フライシート：75Dポリエステルオックス・PUコーティング耐水圧1800mmミニマム・テフロン撥水加工・UVカット加工、インナーテント(ウォール)：68Dポリエステルタフタインナーテント(ボトム)210Dポリエステルオックス・PUコーティング・耐水圧1800mmミニマムグランドシート；210Dポリエステルオックス・PUコーティング・耐水圧1800mmミニマムセット内容フライシート、インナーテント、グランドシート、サブポール（×1)、自在付ロープ（二又10m×1、二又5m×1、2.5m×6）、キャリーバッグ、ジュラルミンペグ(×18)、ペグケース、シームグリップ剤

商品の情報 ブランド スノーピーク 商品の状態 新品、未使用

サバティカル ALポールセットogawa オーナーロッジ タイプ52R ロッジ型 美品はなまるき様◆ローカスギア タープX デュオ シル ホワイト新品◆Muraco nimbus 4pノルディスクのテント一式＋薪スト