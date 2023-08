【日本限定モデル】 タグ付新品★アドーア★2022SS★バックサテンクレープテーパードパンツ 緑 カジュアルパンツ

ADORE

2022年春夏商品のパンツです

タグ付きの新品

ダークグリーン

サイズ38

定価30800円

裏側にサテン生地が来る素材でサラリとした履き心地

落ち着いたグリーンなのでコーディネートしやすいとおもいます

よろしくお願いします

以下の点、ご承知おき下さい↓

出品している商品は全て新品表記の物も含め自宅クローゼットで保管していた物です

発送の際には送料を節約するため規定サイズに収められるものは小さくたたんで発送させて頂いております。保管時や配送中についてしまうたたみ皺などにつきましてはご容赦ください

梱包材はショップでもらった袋などを再利用しています。ご理解のほどよろしくお願いします

クローゼットの整理で今後、主にtheory luxe(セオリーリュクス)ADORE(アドーア)の衣類やbasile28 (バジーレ28)β(ベータ)やARTISAN(アルチザン)io(アッシュペーフランス、イオ)等の商品を少しずつになりますが大量に出品する予定です

お好きな方、ご興味のある方はご覧いただけたら嬉しいです

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アドーア 商品の状態 新品、未使用

