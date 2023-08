メインカラー···ホワイト、グリーン

7年前にデッドストック の状態で購入しました。

カンガルーレザー 貴重

サイズ 9 日本表記 27c

年代1970年代 メイドイン フランス

スタンスミスロゴ 年老いたスタンスミス本人

はかなり貴重です!!

現行のスタンスミスでは環境問題等もあり

天然レザーは使われておりせん!!

オリジナル、カンガルーレザーですので皮の質感ツヤは

抜群にいいです。

シューひも オリジナル

若干ですが!ソール先端つま先エリアの硬さがございますが、底割れは当面心配ないです!

一部シューグでリペア、ケアした箇所がございます、 デット購入後 4〜5回程度しか履いておりません。 近年ですと!ヴンテージスニーカーのソウルオーバーホールをするお店もありますので!レザーインソールが完全ですので!気になる方は購入後にご検討下さい

お願い!ヴンテージ年末物ですので、商品へのご理解の程質問はお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

