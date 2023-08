60's Keds ケッズ ハイカットです。

NIKE SB DUNK LOW PRO PRM☆ナイキ☆27㎝



アディダス イージーブースト350 V2 ダズリングブルー

ケッズは1917年に「USラバーカンパニー」によって設立されたブランドで「東のケッズ、西のコンバース」と呼ばれるほどアメリカスニーカーの定番ブランドです。

NIKE ナイキ DUNK LOW RETRO ダンク パンダ

ブランド名の由来は“Kids(子ども)”とラテン語の“Peds(足)”に由来しています。

Nike GS Air Jordan 1 Mid "Tie Dye"24.5

広告に“静かに忍び寄る(Sneak)ことができる靴”というキャッチコピーを採用したことからkedsがスニーカーという言葉を広めました。

Nike SB Dunk Low Pro "Pure Platinum"



新品未使用new balance ニューバランス MS327RC 26.5cm

人気の黒色スニーカーで、ハイカットです。

NIKE AIR MAX 97 OG “Silver Bullet”

オールスターならチャックテイラーの時期のスニーカーですが、kedsなら比較的リーズナブルです。

アディダス イージー500 ブラッシュ 26cm



わっさー様 専用

爪先のデザインが特徴的で古いディテールです。

Palace ✖️ adidas ガゼル CG3363 パレス



ニューバラ990v3

ラバーはベージュに変色あります。

VANS AUTHENTIC DX アナハイムファクトリー 28.5cm

ソールは柔らかいですが、爪先は少し硬くなっています。60年前のスニーカーですが、充分履ける状態で残っているのが奇跡だと思います。

Supreme × Nike Air Max 95 Red Lux Pack



PELLICO SUNNY(ペリーコ サニー)

サイズ表記12(30cm)

AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG BANNED

ユーズドなので神経質な方はご遠慮ください。

ニューバランス u9060



STUSSY×NIKE AIR HUARACHE LE DD1381 - 300



未使用品 ナイキ NIKE AIRMAX1 86 OG 【BIG BUBBLE】

#keds

new balance fuelcell WXY V3 27cm

#ビンテージケッズ

【新品未使用】Fragment × Nike Air Jordan 3 SP

#ケッズ

★1970S様専用



NIKE by you react 28cm



★Jordan 3 Retro "True Blue and Copper★

カラー···ブラック

ナイキ ダンクロー ユニバーシティブルー 27cmNIKE UNC Dunk 春

スニーカー型···ハイカット

商品の情報 商品のサイズ 30cm ブランド ケッズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

60's Keds ケッズ ハイカットです。ケッズは1917年に「USラバーカンパニー」によって設立されたブランドで「東のケッズ、西のコンバース」と呼ばれるほどアメリカスニーカーの定番ブランドです。ブランド名の由来は“Kids(子ども)”とラテン語の“Peds(足)”に由来しています。広告に“静かに忍び寄る(Sneak)ことができる靴”というキャッチコピーを採用したことからkedsがスニーカーという言葉を広めました。人気の黒色スニーカーで、ハイカットです。オールスターならチャックテイラーの時期のスニーカーですが、kedsなら比較的リーズナブルです。爪先のデザインが特徴的で古いディテールです。ラバーはベージュに変色あります。ソールは柔らかいですが、爪先は少し硬くなっています。60年前のスニーカーですが、充分履ける状態で残っているのが奇跡だと思います。サイズ表記12(30cm)ユーズドなので神経質な方はご遠慮ください。#keds#ビンテージケッズ#ケッズカラー···ブラックスニーカー型···ハイカット

商品の情報 商品のサイズ 30cm ブランド ケッズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

adidas samba vegan 25.5adidas EQT SUPPORT ULT PK KP 27.5㎝Adidas×Wales Bonner Samba未使用 ナイキ エアジョーダン1 ミッドナイキ ダンク ロー パンダ nike dunk low 26.5NIKE AIR JORDAN 1 MID BLACK/GYM RED US11CT8529 106コムデギャルソン オム プリュス × ナイキ ターミネーター ハイ "ブラック"NIKE DUNK LOW SP最終値下げ