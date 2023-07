Brand : Calvin Klein

Item : 90s Waxed OX Hooded JKT

Color : Gray /Grayish Blue

Fabric : 51% Linen 49% Cotton

waxed coating shell

Size : M (実寸L程度)

Condition : Used

身幅/WIDTH 61cm 着丈/LENGTH 73cm

脇下袖丈/SLEEVE LENGTH 49.5cm

裄丈/Neck to sleeve 87m

(ラグランスリーブ)

90s後半-00s前半頃、カルバンクラインのコーティングジャケット

リネンコットン混紡のオックス素材の表面にグレーのオイルコーティング

(元々は裏側の色味の生地)

コーティング時にコットン100%では重量感が出過ぎてしまう事や通気性などを考慮した上での混紡率かと思います

その為、リネンが入る事で生地表面にネップや粗野感を生みコーティング後の生地がのっぺりとせず立体的な表情となってます

前立てはフライフロント(比翼仕立て)に首元を覆う高めのネックフード

両サイドのポケットも片玉縁ポケットでジップの務歯隠し仕様

左腹部の切り替え部分にスラッシュポケット有り

ジップを開けると前立てはベルクロ仕様

ZipはYKKのビスロン

ベルクロ、ジップともに同色系で纏められてるのもポイント

ラグランの袖に膝から袖にかけて生地を重ねたエルボーパッチも袖口の横から見た時のアクセントになってます

マテリアルを活かす無駄を排した構造線のみのミニマルなデザイン

コーティングアイテム特有の着込んで行く事で摩耗しベースの色(裏地のブルー)が着用による皺などに合わせて見えて来るような仕様になっており経年変化を楽しめます

バブアーの様なオイルコーティングのベタつきや匂い無し

コンディション

袖口に擦れによるほつれ有り

その他目立った傷や汚れはございません

#CalvinKlein #vintageCalvinKlein #vintage #archive #Y2K Barbour stoneisland cpcompany griffin maharishi yeezy gap balenciaga ACRONYM マウンテンパーカー ワックスドコットン オイルドコットン アノラック

商品の情報 商品のサイズ L ブランド カルバンクライン 商品の状態 やや傷や汚れあり

