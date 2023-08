★決算特価商品★ 【No.140】プルメリア・シェル レジン໒꒱·̩͙ヘアゴム選べるパーツ ヘアゴム

【 NO.140 】 直径 約 3.4cm

ハンドメイドヘアゴム 991~994

手作りワイヤープルメリア

【No.140】プルメリア・シェル レジン໒꒱·̩͙ヘアゴム選べるパーツ

天然素材シェル、泡玉、パール 入れてみました( •ᴗ• و(و"

ハンドメイド作品になります✿

●有料パーツは お選びして コメント下さい☆*゜(無料パーツは後ほどお伺い致します( ᴗ͈ ᴗ͈)”)

(黒)ヘアゴム 太さ 2.5mm

(茶)ヘアゴム 太さ 4mm

( シルバー )ブローチピン 全長 2.5cm

170

( ゴールド)ミニ キーホルダー

全長 3.4cm ➕50円

( ゴールド )ポニーフック

全長 3.5cm ➕50円

ヒートンキャップ ゴールド

・A ⇒ 幅 2mm

・B ⇒ 幅 6mm

ペンダントベイル (貼り付け部分 1cm)

・a ⇒ アンティーク

・b ⇒ シンバー

#ハンドメイド#レジン#ディップアート#手描き#ヘアゴム#キーホルダー#ブローチ#ポニーフック#中森やよいhandmade

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

【 NO.140 】 直径 約 3.4cm手作りワイヤープルメリア天然素材シェル、泡玉、パール 入れてみました( •ᴗ• و(و"ハンドメイド作品になります✿●有料パーツは お選びして コメント下さい☆*゜(無料パーツは後ほどお伺い致します( ᴗ͈ ᴗ͈)”) (黒)ヘアゴム 太さ 2.5mm (茶)ヘアゴム 太さ 4mm ( シルバー )ブローチピン 全長 2.5cm ( ゴールド)ミニ キーホルダー 全長 3.4cm ➕50円 ( ゴールド )ポニーフック 全長 3.5cm ➕50円ヒートンキャップ ゴールド・A ⇒ 幅 2mm・B ⇒ 幅 6mmペンダントベイル (貼り付け部分 1cm)・a ⇒ アンティーク・b ⇒ シンバー・c ⇒ ゴールドリーフ形 (貼り付け部分 7mm)・d ⇒ アンティーク・e ⇒ アンティーク シルバー・f ⇒ シルバー・g ⇒ ゴールド❤心を込めて丁寧にお作りしております。❤変色予防・ツヤ コーティング仕上げ。★ザラつき 凹凸 気泡 ムラなどある場合もあります。★写真と多少色味が違っている場合があります。★ご理解いただける方のご購入をお待ちしております。★即購入された方 優先ですが、コメントがあった場合ご配慮 頂けますようお願い致します。❤同梱 2点目から~ 1点につき 50円ずつ割引致します。 その場合コメントでお知らせ下さい☆*゜✿ハンドメイドおまとめ割り対象商品 ↓↓↓#中森やよいhandmade❤ゆうゆうメルカリ便へは ➕120円で変更可能です。 その場合コメントでお知らせ下さい☆*゜❤OPP袋・プチプチ・封筒 発送 3点以上ご購入で 小箱・メルカリ便 発送★購入後の返品はお受けしておりません。#ハンドメイド#レジン#ディップアート#手描き#ヘアゴム#キーホルダー#ブローチ#ポニーフック#中森やよいhandmade

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

