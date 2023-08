【使い勝手の良い】 レースロング袖付きウェディングドレス ウェディング

ロケーションフォトで1度使用後、

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

ロケーションフォトで1度使用後、クリーニング済みです。ウエストが絞られている上に、自然に二の腕を隠せるレースを1枚纏ったような個性的な袖がついていて、すごく体型カバーが出来ました!バスト:88cmウエスト:72cmヒップ:94cm肩幅 : 39cmアーム : 28cm 総丈:約153cm目立った傷や汚れはございません。購入時に梱包されていた袋に購入時と同じ包み方で入れさせていただきます。定価:65,800円カラー···ホワイトスタイル···Aラインネック···Uネック袖丈···長袖バックスタイル···ジッパー

