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５５％以上節約 本棚 棚/ラック

商品の説明

特徴···完成品
【こちゃっぷ様専用】ニトリ ハンガーシェルフ ブラック【バジーナJY】
テイスト···洋風
飾り棚 金彩 莳繪 収納棚 猫脚！
主な素材···木
ガラスショーケース　三菱ペンシル　EXCEED

古い木の板 作業台 裁板 まな板 ベンチ テレビ台 ローテーブル 天板 店舗什器
高さ75cm
アンティーク ステンドグラス ガラス扉 キャビネット 古木 ブックケース 飾り棚
幅48cm
(6/14まで)無印良品　ステンレスユニットシェルフ　オーク材
奥行18cm
無印良品 スタッキングキャビネット デスクユニット ウォールナット材

無印良品　キャビネット　カップボード　食器棚
購入後すぐは雑誌を立てて使ってましたが
希少☆菊花紋章☆アメリカンヴィンテージ☆アンティーク ラック☆補償付 送料込
そのあとは何も入れず置いたままでしたので全体的に綺麗だと思います。
【c-174/k】小ぶり 茶箪笥 和家具 時代棚 時代箪笥 木製 アンティーク

本棚
家具職人さんの手作りです。
❤超大容量36足収納OK❣高さ調整自由自在で超便利♪❤お洒落シューズラック

ロングデスクラック 卓上 大容量収納 3段タイプ (140㎝, 茶) 1573
13000円で購入

ラック　収納　洋服ハンガー　アンティークラック　洋服ラック　昭和レトロ

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

無印良品 ヘッドボード【スモールベッド用・旧型】✕２枚

113幅　ガラスキャビネット　ホワイト

イタリア製 アンティークジュエリーボックス オルゴール付き 木製小物入れ
特徴···完成品テイスト···洋風主な素材···木高さ75cm幅48cm奥行18cm購入後すぐは雑誌を立てて使ってましたがそのあとは何も入れず置いたままでしたので全体的に綺麗だと思います。家具職人さんの手作りです。13000円で購入

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

５５％以上節約 本棚 棚/ラック

49分钟前

５５％以上節約 本棚 棚/ラック

¥10,000 ¥8,500

(税込) 送料込み
7
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商品の情報

  • カテゴリー
    1. ホーム
    2. 収納家具
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    4. 本棚
  • 商品の状態目立った傷や汚れなし
  • 配送料の負担送料込み(出品者負担)
  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
  • 発送元の地域東京都
  • 発送までの日数1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

0e816bfa167da

 942

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (12)

0e816bfa167da
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