80年代頃の羊本革レザーのボンバージャケット、ジャンパーで大変おすすめです。

身幅やアームたっぷり、オーバーサイズで今風に着れて、ユニセックスで男女共いい感じです。

柔らかく軽めのラム本革レザーに薄中綿入りで防寒性も良く、秋冬や春にも幅広く活用できます。

レトロビンテージの珍しいお洒落な色味やデザインがいい感じです。

やや使用感ありますが、レザー特有のシワ感程度で目立つ傷汚れなく良い状態です。

色々なファッション、スタイルに合いそうな大変おすすめのアイテムです。

□サイズ表記M Lサイズ相当

□色 ネイビー

□生地表記 羊本革 10枚目画像

□肩幅48cm

□身幅58cm

□袖丈59cm

□着丈64cm

サイズは目安で多少の誤差が出ます

中古品の為、神経質な方は購入をお控え下さい。

よろしくお願いいたします。

#レトロ#アメカジ#ストリート #ヨーロッパ古着 #USA古着 #ユーロヴィンテージ #ユーロビンテージ #Eurovintage #apc #アニエスベー #ポールスミス #ジャンポールゴルチエ #ジョンローレンスサリバン #ボンバージャケット #ボマージャケット #モーターサイクルジャケット#バイカージャケット #バイカー #ヒステリックグラマー #サカイ #sacai #アンダーカバー #undercover #nigo #ape#フライトジャケット #a2 #g1#80s #90s #昭和レトロ #菅田将暉 #ゆるダボ #古着女子#古着男子#フルジョ#フルダン#ゆるだぼ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

