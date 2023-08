■商品説明■

カラーはサミットホワイト/セイル-ハイパーブルー。

一層でも抜群に柔らかな履き心地を実現するZoom Air(ズームエア)を二層に配置し、Zoomとフォームソックライナーを備えた驚くほど快適な履き心地を実現した1足。

快適で刺激的なものを目指して作られたデザイン。

かかと部分と前足部に配置した外から見えるZoomクッショニングのレイヤー、未加工のTPUスウッシュ、通気性に優れたメッシュ素材のアッパーのステッチ装飾が、ボルトブラックカラーのシューズにモダンなDIYスタイルをもたらします。

エッジの効いたスタイルと快適性が両立したアイテム。

状態は多少使用感の見られる程度になります。

■サイズ:27.0cm

■参考価格:26,400円

■現状の状態、USEDとしてご理解いただける方の入札、購入をお願いします。

神経質な方の入札、購入はご遠慮下さい。

他にもファッション、スニーカー、スポーツ、オーディオ関連品等出品していますのでよろしければそちらもご覧下さい。

検索用

ストリート ファッション ブランド スニーカー

NIKE ナイキ

SUPREME シュプリーム

OFFWHITE オフホワイト

UNDER COVER アンダーカバー

FRAGMENT DESIGN フラグメントデザイン

SOPH ソフ

NIKELAB ナイキラボ

GYAKUSOU ギャクソウ

JORDAN ジョーダン

AIR MAX エアマックス 95

VAPORMAX ヴェイパーマックス

スポーツ ファッション ブランド

adidas アディダス

New Balance ニューバランス

HOKA ONE ONE ホカオネオネ

YOHJI YAMAMOTO ヨウジヤマモト

COMME des GARCONS コムデギャルソン

Alexander Wang アレキサンダー ワン

JULIUS ユリウス

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

