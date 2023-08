魅力的な Harley-Davidson 90s 3DEMBLEM Bull Pit Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

【商品説明】

3Dエンブレム

USA製

1991 コピーライト

闘犬 ピットブル

袖 シングルステッチ 裾 ダブルステッチ

ポリコットン 50/50 混紡

ブラックフェード

墨黒

90年代初頭 ピットブルプリントの3Dエンブレムコピーライトです。

通常のMOTOR CYCLESでは無く、アパレルに特化したラインのMOTOR CLOTHESタグ

墨黒に褪色した80年代寄りのサラッとしたボディです。

サイズ 雰囲気 非常に良いのでお探しの方ご検討ください。

ブランド Harley-Davidson

サイズ表記: XL

【実寸サイズ】

着丈: 約72.5cm

身幅: 約57cm

肩幅: 約51.5cm

袖丈: 約22.5cm

※手作業による平置き計測のため多少の誤差はご了承下さい。

【状態】

古着ならではの着用感、フェード感がございます。

襟ぐり、裾にステッチ抜けがございます。

画像と合わせてご確認ください。

USED商品ですので使用感等がございます。

特製としてご理解頂いた上ご注文下さい。

価格交渉の際は必ずご希望額のご提示をお願いします。

10%以上のお値下げは承っておりません。(お値下げ出来ない商品もござますのでご了承下さい)

コメント、ご購入の前にプロフィールの必読をお願いします。

古着の特製をご理解頂いた上でのご検討をお願いします。

他にも出品しております。よろしければご覧ください。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ハーレーダビッドソン 商品の状態 傷や汚れあり

