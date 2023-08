カラー···ブラック

Dior×RIMOWAの

コラボクラッチバッグです。

金具をつける部分に擦れ傷があります。

使用感はありますので

ご理解いただきますようお願いいたします。

DIOR AND RIMOWA PERSONAL CLUTCH

パーソナルクラッチバッグ

デイリーアイテムを携帯できるコンパクトバッグ。

小さな長方形のウォレットクラッチバッグとして手に持っても、

付属レザーストラップとともにショルダーとしてのスタイリングも。

・前面に“DIOR”のロゴ

・背面に“RIMOWA”のロゴ

・ブラックの軽量アルミニウム製

・ヒンジ式の開閉デザイン

・取り外しと調節のできるブラックのグレインドカーフスキン製ストラップ

・“Christian Dior”のエンボスロゴを入れた、ブラックのグレインドカーフスキン製ストラップで留めるデザイン

・3つのコンパートメントに分かれ、カードスロットx3、ジップ付きポケットx1を備えた内側

・カラー:ブラック

外側:軽量アルミニウム100%

内側:カーフスキン100% (ブラック )

ストラップ:カーフスキン100%

ドイツ製

商品の情報 ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 やや傷や汚れあり

