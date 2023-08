Freak's store別注FilMelangeポケットTシャツ4枚セット

フィルメランジェ×フリークスストアの別注DIZZYです。着用する気でタグを外しましたが未使用でクローゼットに眠っていました。

胸元やや下に配置された柄ポケットが別注ポイント。やわらかくしっかりした生地で着心地がよいです。霜降りの濃いめの杢グレーで高級感があります。インナーでもアウターでもこれからの季節に活躍します。この状態での出品はもうないと思います。胸のあたりの織りがラインになっていていい個体だと思います。

サイズ4(L)

素人寸法ですが、

着丈65cm

身幅50cm

肩幅45cm

袖丈19cm

たたみじわはございます。

袖、裾シングルステッチです。

これ以上の値下げは考えておりません。

auralee オーラリースラミチ

comoli コモリ

Graphpaper グラフペーパー

ATON エイトン

YAECA ヤエカ

kaptain sunshine キャプテンサンシャイン

MARKAWARE マーカウェア

NEAT neat tokyo ニート

Hender Scheme エンダースキーマヴィンテージビンテージ

UNUSED アンユーズド

URU tokyo ウル

THE RERACS ザリラクス

エンジニアド ガーメンツENGINEERED GARMENTS

blurhms ブラームス

maatee&sons マーティーアンドサンズ

HEUGN

YOKE ヨーク

stein シュタイン

DAIRIKU ダイリク

DAIWA PIER39 ダイワピア

maison margiela メゾンマルタンマルジェラ

SUNSEA サンシー

needles ニードルス

marka マーカ

sanca サンカ

n.hollywood エヌハリウッド

steven alan スティーブンアラン

comme des garcons コムデギャルソン

undercover アンダーカバー

sacai サカイ

junya watanabe ジュンヤ ワタナベ

unitedarrows ユナイテッドアローズ

adametrope アダムエロペ

studious ストゥディオス

ronherman ロンハーマン

visvim

1ldk

RHC

kolor beacon

エディフィス

商品の情報 商品のサイズ L ブランド フィルメランジェ 商品の状態 新品、未使用

フィルメランジェ×フリークスストアの別注DIZZYです。着用する気でタグを外しましたが未使用でクローゼットに眠っていました。胸元やや下に配置された柄ポケットが別注ポイント。やわらかくしっかりした生地で着心地がよいです。霜降りの濃いめの杢グレーで高級感があります。インナーでもアウターでもこれからの季節に活躍します。この状態での出品はもうないと思います。胸のあたりの織りがラインになっていていい個体だと思います。サイズ4(L)素人寸法ですが、着丈65cm身幅50cm肩幅45cm袖丈19cmたたみじわはございます。袖、裾シングルステッチです。これ以上の値下げは考えておりません。

