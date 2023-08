『4年保証』 Ki-no Stripe Shade ＋ Amber Clear ki_no ライト/ランタン

キーノのストライプシェードとアンバーのセットです。

mountain research ロックフィールドイクイップメント

桐生のアウトドアショップPurveyors別注です。

MOUNTAIN RESEARCH × UCO ランタン マウンテンリサーチ

開封して、自宅で装着しましたが、屋外での使用はありません。

・kn Stripe Shade クリア

Ki-no Stripe Shade + Amber Clear ki_no

・kn Stripe Amber クリア

※ Lighthouse Micro Flashは付属してません

値下げ交渉ご遠慮願います

値下げ交渉ご遠慮願います

