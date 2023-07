【現品限り一斉値下げ！】 NANGA AIR CLOTH COMFY S/S SHIRT S.BEG シャツ

NANGA ナンガ

AIR CLOTH COMFY S/S SHIRT

エアクロスコンフィーS/Sシャツ

カラー S.BEG

サイズ M

肩幅:約55cm 身幅:約60cm 着丈:約80cm

平置き採寸、着丈は後ろ身頃中央

素人採寸です。多少の誤差はご了承下さい。

メーカー希望小売価格:14,300円

通気性、吸汗速乾性を兼ね備えた軽量、ハイテク生地であるドットエアを採用したS/Sシャツ。機能的な素材を使いながらも、コンパクトな襟とシンプルなでデザインでアウトドアスタイルだけでなく、アーバンスタイルにも最適。より幅広いシーンで着用いただけます。

新品、未使用品です。

タグ付きです。

正規品です。

たたみジワは、ご了承下さい。

国内の正規販売店商品。

購入時の控え等はありません。

これ以上お伝え出来る事はありませんので、

ご理解、ご了承頂ける方のみご購入をご検討下さい。

商品到着後の返品、クレーム等にはご対応出来ませんので、予めご了承下さい。

お値引きのご対応は出来ませんので、予めご了承ください。

こちらは、ポストへの投函お届けとなります。

カラー···ベージュ

カラー···ベージュ

NANGA ナンガAIR CLOTH COMFY S/S SHIRTエアクロスコンフィーS/Sシャツ カラー S.BEGサイズ M肩幅:約55cm 身幅:約60cm 着丈:約80cm平置き採寸、着丈は後ろ身頃中央素人採寸です。多少の誤差はご了承下さい。メーカー希望小売価格:14,300円通気性、吸汗速乾性を兼ね備えた軽量、ハイテク生地であるドットエアを採用したS/Sシャツ。機能的な素材を使いながらも、コンパクトな襟とシンプルなでデザインでアウトドアスタイルだけでなく、アーバンスタイルにも最適。より幅広いシーンで着用いただけます。新品、未使用品です。タグ付きです。正規品です。たたみジワは、ご了承下さい。国内の正規販売店商品。購入時の控え等はありません。これ以上お伝え出来る事はありませんので、ご理解、ご了承頂ける方のみご購入をご検討下さい。商品到着後の返品、クレーム等にはご対応出来ませんので、予めご了承下さい。お値引きのご対応は出来ませんので、予めご了承ください。こちらは、ポストへの投函お届けとなります。カラー···ベージュカラー···ベージュ

