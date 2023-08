2021aw ダークルーム

百貨店にて予約購入致しました。

とても人気ジャケットで、

オススメです!

リバーシブルでもお楽しみ頂けます。

※折り返すと縮絨ジャケットになります。

いつか着るつもりで保管しておりましたが、

機会がなく思い切って手放す事に致しました。

シワは元々購入時にありましたが、

気になる方は購入オススメ致しません。

部屋での試着をした程度で、

ほぼ新品同様です。

サイズ: 身幅約49センチ×丈88センチ

カラー···ブラック

付属品: ハンガー、カバー、タグ付き※添付の物

商品の情報 商品のサイズ S ブランド コムデギャルソンオムプリュス 商品の状態 未使用に近い

