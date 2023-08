【 2005s NIKE ZOOM LEBRON 20-5-5 】

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

【 2005s NIKE ZOOM LEBRON 20-5-5 】2005年発売のレブロンジェームス シグネチャーモデル配色は BLACKベース×代表カラーのレッド素材は合皮とパンチングレザーシューレース付いてるので結べます。結び目が隠れるデザインシュータンにはラバーでLEBRON JAMESSIZE 26.5cm状態全体的に非常に状態良好です。ソールも全然減ってないので、数回の着用のみだと思われます。海外では$400ほどで取引されてますjordan1 jordan airmax airmax95 ダンク ジョーダン airforce エアフォース エアモア アップテンポ レトロ LOW 97 ズーム フライト コルテッツ

