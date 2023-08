100%(ワンハンドレッドパーセント)のRacetrap Oxyfire Black Lens【新品・未使用】です。

イタリア製

重量:約31g

定価:30,250円

ペーターサガンやMLBのタティスjrをはじめ、多くの選手が着用しているサングラスです!

最近ではBIG BOSS、新庄剛志も着用したことで話題の【100%】

以下、メーカーサイトより引用

・明瞭度・保護性能に優れたシールドレンズを採用(レンズカーブ:6)

・100% UVカット

・耐油性や耐候性に優れたウルトラグリップノーズ&テンプルパッド

・アンチスクラッチ・耐油(オレオフォビック)・疎水(ハイドロフォビック)のレンズコーティング加工

・カスタム成形のグリルアミドTR90高強度フレーム

※グリルアミドTR90:弾力性に優れ衝撃に強い、高機能性ポリアミド樹脂

・付属品:ハードケース、マイクロファイバーバッグ、スペアクリアレンズ、交換用ノーズピース

・カリフォルニアデザイン

・フランスの老舗レンズメーカーによる、衝撃耐性に優れたポリカーボネートウルトラHDレンズを使用

用途・特徴···マウンテンバイク、レースバイク、ロードバイク

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

100%(ワンハンドレッドパーセント)のRacetrap Oxyfire Black Lens【新品・未使用】です。イタリア製重量:約31g定価:30,250円#その他の自転車パーツ出品一覧はこちら。ペーターサガンやMLBのタティスjrをはじめ、多くの選手が着用しているサングラスです!最近ではBIG BOSS、新庄剛志も着用したことで話題の【100%】以下、メーカーサイトより引用・明瞭度・保護性能に優れたシールドレンズを採用(レンズカーブ:6)・100% UVカット・耐油性や耐候性に優れたウルトラグリップノーズ&テンプルパッド・アンチスクラッチ・耐油(オレオフォビック)・疎水(ハイドロフォビック)のレンズコーティング加工・カスタム成形のグリルアミドTR90高強度フレーム※グリルアミドTR90:弾力性に優れ衝撃に強い、高機能性ポリアミド樹脂・付属品:ハードケース、マイクロファイバーバッグ、スペアクリアレンズ、交換用ノーズピース・カリフォルニアデザイン・フランスの老舗レンズメーカーによる、衝撃耐性に優れたポリカーボネートウルトラHDレンズを使用用途・特徴···マウンテンバイク、レースバイク、ロードバイク

